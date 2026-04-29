Η Rivian μπορεί να παλεύει ακόμα για κερδοφορία, όμως ο CEO της δεν φαίνεται να έχει παράπονο από τις απολαβές του. Τα στοιχεία που ήρθαν στο φως δείχνουν ότι ο RJ Scaringe έλαβε αποζημίωση που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια δολάρια για το 2025, τοποθετώντας τον στην κορυφή της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, το πακέτο αποδοχών έφτασε τα περίπου 402,6 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 373,5 εκατ. προέρχονται από stock options και άλλα 26,6 εκατ. από μετοχές, ενώ ο βασικός μισθός κινήθηκε κοντά στο 1,1 εκατ. δολάρια. Με απλά λόγια, το μεγαλύτερο μέρος της αμοιβής δεν είναι «μετρητά», αλλά συνδέεται άμεσα με την πορεία της εταιρείας στο χρηματιστήριο και την επίτευξη στόχων.

Πιο ακριβός από τους παραδοσιακούς κατασκευαστές

Για να μπει σε πλαίσιο το νούμερο, αρκεί μια σύγκριση. Ο CEO της Ford έλαβε περίπου 27,5 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο. Δηλαδή, ο Scaringe πληρώθηκε πάνω από 10 φορές περισσότερο. Στην πράξη, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια πακέτα αποδοχών που έχουν δοθεί ποτέ στην αυτοκινητοβιομηχανία, θυμίζοντας έντονα το μοντέλο που καθιέρωσε η Tesla με τον Elon Musk.

Το τεράστιο ποσό δεν είναι τυχαίο. Η Rivian έχει υιοθετήσει ένα σύστημα επιβράβευσης βασισμένο στην απόδοση, όπου ο CEO πληρώνεται ουσιαστικά αν η εταιρεία πετύχει φιλόδοξους στόχους σε ανάπτυξη, κερδοφορία και αξία μετοχής. Μάλιστα, σε βάθος χρόνου, το συνολικό πακέτο μπορεί να φτάσει έως και τα 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια, εφόσον επιτευχθούν όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Το μεγάλο ερώτημα

Η Rivian βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση, επενδύοντας σε νέα μοντέλα και προσπαθώντας να αυξήσει την παραγωγή της. Ωστόσο, συνεχίζει να αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις και πιέσεις στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Να αναφέρουμε πως το 2025, η Rivian παρέδωσε συνολικά 42.700 ηλεκτρικά μοντέλα.

Και έτσι προκύπτει το βασικό ερώτημα. Μπορεί ένα τόσο τεράστιο πακέτο αποδοχών να δικαιολογηθεί από την πορεία της εταιρείας;