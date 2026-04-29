Είναι ο άνθρωπος των δύο συνεχόμενων τελικών. Από το Πανθεσσαλικό στάδιο και το παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (2-3) βρέθηκε σε λιγότερο από 24 ώρες σε θέση να διαιτητεύσει τον «τελικό» παραμονής στην Super League 1 ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Πανσερραϊκό (0-1). Ο Χρήστος Βεργέτης κατάφερε να δικαιώσει την ΚΕΔ για τον διπλό ορισμό του. Χωρίς να είναι εύκολο ή απλό.

Στο ρεπορτάζ της Δευτέρας για τον τελικό του κυπέλλου αποκάλυψα, μεταξύ άλλων, τι είπε ο Χρήστος Κόντης μετά τη λήξη του συναρπαστικού παιχνιδιού. Απευθυνόμενος στον Άγγελο Ευαγγέλου και τους υπόλοιπους ρέφερι. Τους έδωσε συγχαρητήρια για την εμφάνιση τους αλλά επισήμανε ότι άξιζαν περισσότερα στον Βεργέτη, που ήταν ο τέταρτος διαιτητής στην αναμέτρηση. Ο προπονητής των κυπελλούχων παραδέχθηκε ότι ταλαιπώρησε αρκετά τον διεθνή ρέφερι με τις διαμαρτυρίες του κατά τη διάρκεια του ματς.

