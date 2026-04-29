Αναστάτωση προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας το γεγονός ότι οι μωβ και οι καφέ μέδουσες έκαναν και πάλι της εμφάνισή τους στις παραλίες της Δάφνης και των Πολιτικών.

Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει σημαντική έξαρση τις τελευταίες ημέρες και οι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες, αλλά και εκείνοι που σκοπεύουν να επισκεφτούν τον Ευβοϊκό Κόλπο για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς ανησυχούν.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει εκατοντάδες μέδουσες, μικρές και μεγάλες, σε μωβ και καφέ αποχρώσεις, να κινούνται σε μικρή απόσταση από την ακτή της Δάφνης.

Παράλληλα, το βίντεο αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι εντονότερο από κάθε άλλη φορά. Το πλήθος των μεδουσών έχει συγκεντρωθεί κοντά στις ακτές, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση στις παραλίες.

Σημειώνεται πως οι παρουσία των μωβ και των καφέ μεδουσών έχει ήδη περιορίσει την δραστηριότητα των λουόμενων. Οι αρμόδιες Αρχές καλούν τους κατοίκους της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τα σημεία που παρατηρείται αυξημένη παρουσία μεδουσών.

Παρακάτω βλέπουμε πως το παρατηρητήριο μεδουσών κατέγραψε την παρουσία τους στον Ευβοϊκό Κόλπο στις 11 Απριλίου:

Τι λένε οι επιστήμονες για την «επιδρομή» των μεδουσών

Ο καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δρόσος Κουτσούμπας έχει μιλήσει πολλές φορές για την έξαρση του φαινομένου στον βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο.

Οι μωβ μέδουσες έχουν εξελιχθεί σε πραγματικό εφιάλτη για τους λουόμενους και το τσίμπημα τους είναι εξαιρετικά επώδυνο. Είναι ένα από τα είδη μεδουσών που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες και τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον καθηγητή Κουτσούμπα, έχουν παθητική μετακίνηση, δηλαδή τις μεταφέρουν τα θαλάσσια ρεύματα και εμφανίζονται στο τέλος της άνοιξης με αρχή καλοκαιριού.

Αυτή είναι η περίοδος που έχει προηγηθεί η δημιουργία των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών, η οποία αποτελεί την τροφή τους ενώ παράλληλα είναι και η περίοδος της αναπαραγωγής τους. Ακόμη, εξαιτίας της υπεραλίευσης και της υπερθέρμανσης των θαλασσών, οι μέδουσες πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα.

Πώς θα λυθεί το πρόβλημα με τις μέδουσες

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δίνει τη λύση στο πρόβλημα που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια τον Ευβοϊκό Κόλπο. Με κονδύλια ύψους 1.500.000 ευρώ, ξεκινά η διαδικασία για την τοποθέτηση πλωτών προστατευτικών φραγμάτων σε δημοφιλείς παραλίες της περιοχής.

Ο Περιφερειάρχης, Φάνης Σπανός, υπέγραψε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων μέσω του «Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026 – 2030».

Οι δήμοι που θα λάβουν χρηματοδότηση

Οι δικαιούχοι είναι οι Δήμοι:

Χαλκιδέων

Διρφύων – Μεσσαπίων

Ιστιαίας – Αιδηψού

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας

Πηγή: evima