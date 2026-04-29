Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους «εγκαταλείπουν» η μια μετά την άλλη τη Γαλλία. Υπό τον φόβο της έλλειψης αεροπορικών καυσίμων έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν τη γαλλική επικράτεια, ακυρώνοντας πτήσεις.

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο κρατά κλειστά το διαβόητα πλέον Στενά του Ορμούζ προκαλώντας μια από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές κρίσεις στην ιστορία και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τις εξελίξεις.

Εταιρείες όπως η Ryanair, η Transavia, η Volotea κ.α. επανεξετάζουν πρώτα από όλα τα μη αποδοτικά δρομολόγια, κυρίως από τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.

Προς ώρας οι ακυρώσεις πτήσεων δεν ξεπερνούν το 4-5%, αλλά η τάση είναι σαφώς αυξητική και ουδείς μπορεί να προβλέψει που θα φθάσει μέσα στον Μάιο και πολύ περισσότερο τον Ιούνιο, εάν δεν βρεθούν επαρκείς και ασφαλείς ποσότητες κηροζίνης.

Η Transavia, θυγατρική των AirFramce-KLM, ακύρωσε το 2% των πτήσεων που είχε προγραμματίσει για τον Μάιο, ενώ θεωρείται σίγουρο ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί τον Ιούνιο.

Η άλλη… τάση

Μια άλλη ομάδα αεροπορικών εταιρειών επιλέγει τη λύση της σημαντικής αύξησης των αεροπορικών εισιτηρίων, προεξοφλώντας ότι αεροπορικά καύσιμα θα βρεθούν αλλά θα είναι πανάκριβα.

Αυτό, ωστόσο, «φρενάρει» την επιθυμία των επιβατών να ταξιδέψουν, καθώς είναι αναγκασμένοι να επανεξετάσουν τις επιλογές τους, με βάση τον διαθέσιμο ταξιδιωτικό τους προϋπολογισμό. Αυτό όμως μειώνει τις πληρότητες των αεροπλάνων ανά δρομολόγιο και προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί επί μακρόν.