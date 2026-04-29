Υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με πολύ προσοχή θα κατευθυνθούν στις αγορές τα ώριμα τυριά της Λέσβου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, που έχει πλήξει τα αιγοπρόβατα του νησιού.

Για να επιτραπεί η διακίνηση των ώριμων τυριών θα πρέπει ο ελάχιστος χρόνος ωρίμανσης να είναι οι δύο μήνες, το pH θα πρέπει να είναι μικρότερο του 6 και τα τυριά να προέρχονται από τυροκομεία που διαθέτουν σύστημα κλειστού τύπου παστερίωσης του νωπού γάλακτος.

Για την καλύτερη και αναλυτικότερη ενημέρωση των τυροκομείων, αλλά και των κτηνοτρόφων παρέχεται σχετικός οδηγός στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.minagric.gr/for-farmer-2/egkatastaseis/egkatastaseis/9845-gala-egk-trofimon

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιμένει, ωστόσο, στην έγκαιρη θανάτωση των μολυσμένων ζώων και την υγειονομική ταφή τους ή καύση, «ξορκίζοντας» ακόμη και τα εγκεκριμένα εμβόλια.

Πάντως, η επιδημιολογική εικόνα, από τις 16 Μαρτίου, όταν επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού, μέχρι και χθες, Τρίτη 28 Απριλίου 2026, δεν είναι καλή.

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του ΥΠΑΑΤ είχε επιβεβαιώσει συνολικά 61 κρούσματα σε 84 εκτροφές. Έχουν εξεταστεί 564 εκτροφές -468 προβάτων, 70 μικτές, 14 βοοειδών και 12 αιγών- και 18.010 ζώα, μέσω 29.719 δειγμάτων, από τα οποία προέκυψαν 1.312 θετικά.