Στη σύλληψη ενός 48χρονου αλλοδαπού, προχώρησε η Αστυνομία χθες (28/4) το πρωί στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία της παράνομης εμπορίας ζώων συντροφιάς.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, τον εντόπισαν τη στιγμή που προσπαθούσε να πουλήσει σε περαστικό ένα σκυλί, ζητώντας το ποσό των 50 ευρώ. Επενέβησαν άμεσα, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο συλληφθείς είναι βουλγαρικής καταγωγής. Το ζώο μεταφέρθηκε και φιλοξενείται πλέον σε κατάλληλο χώρο για κατοικίδια.