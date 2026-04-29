Σοβαρό ατύχημα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης είχε η Βάσια Παναγοπούλου, κατά την επιστροφή της από το εξωτερικό. Λόγω κακής τοποθέτησης της σκάλας αποβίβασης, η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στον αστράγαλο. Η ίδια περιγράφει τις στιγμές που έζησε ως εφιαλτικές, τονίζοντας πως ο τραυματισμός ήταν εξαιρετικά επώδυνος και η πτώση βίαιη.

Αυτό που τονίζει μέσα από τις δηλώσεις της στην εκπομπή, Το Πρωινό, είναι η απαράδεκτη αντιμετώπιση που είχε από τους υπαλλήλους του αεροδρομίου, οι οποίοι δεν την βοήθησαν όπως έπρεπε για να μεταφερθεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο.

Οι δηλώσεις στο Πρωινό

Η Βάσια Παναγοπούλου λοιπόν, μιλώντας στο Πρωινό, αποκάλυψε: «Μετά από ένα ταξίδι μεγάλο, 11 ωρών, όταν προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη ήρθε η σκάλα. Δεν ακούμπησε σωστά στο αεροπλάνο με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μικρό κενό. Εγώ βγήκα πρώτη και το πόδι μου το ένα βρέθηκε στο κενό ανάμεσα στο αεροπλάνο και τη σκάλα και σοριάστηκα στο πλατύσκαλο. Ευτυχώς σοριάστηκα στο πλατύσκαλο και δεν πήρα έτσι τα σκαλιά, να πέσω στο τσιμέντο να σκοτωθώ. Αυτό που ακολούθησε μετά είναι πραγματικά απάνθρωπο και βασανιστικό. Ήρθαν οι δύο νοσοκόμοι, με έβαλαν να καθίσω, μου έβαλε μία νοσοκόμα ένα σπρέι και μία αλοιφή, άρχισε να μου τρίβει το πόδι. Της λέω μην το κάνεις αυτό, ήταν πολύ πρησμένο το πόδι μου και ήταν εμφανές ότι ο αστράγαλος έχει μετακινηθεί. Μου λέει σηκωθείτε.

Λέω πονάω πάρα πολύ, θέλω να πάω στο νοσοκομείο. Μου λέει αν πάτε στο νοσοκομείο θα χάσετε και την πτήση και θα είναι με δικά σας έξοδα. Είπα οκ, φέρτε μου ένα καρότσι να πάω στην επόμενη πύλη, που είναι για να πάρω την πτήση για Αθήνα, γιατί το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης είναι αχανές. Μου είπε ότι δεν υπάρχει λόγος, ένα διάστρεμμα είναι, δεν έχετε σπάσει κάτι, δεν υπάρχει λόγος να πάτε με καρότσι. Οπότε, αναγκάστηκα να περπατήσω γύρω στα 12 λεπτά, μέχρι να φτάσω στην πύλη για Αθήνα.

Έφτασα στην Αθήνα, πήγα στο ΚΑΤ, όπου διαπίστωσαν οι γιατροί ότι υπάρχει κάταγμα στον αστράγαλο. Έξι εβδομάδες στο γύψο, με αποτέλεσμα να έχω πόνους αφόρητους, συν να έχω δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη δουλειά μου, γιατί τα γυρίσματά μου είναι στην Κύπρο. Δεν θα το αφήσω έτσι, γιατί και μου έκαναν κακό στην υγεία μου και μου έκαναν κακό στη δουλειά μου και με έχουν βάλει σε όλη αυτή τη διαδικασία που πραγματικά ναι, έχω αποτανθεί στη δικηγόρο μου. Πονάω, παίρνω τα παυσίπονά μου» είπε η ίδια.

Τι είπε η Βάσια Παναγοπούλου στο Buongiorno

H Βάσια Παναγοπούλου, μιλώντας επίσης στο Buongiorno, ανέφερε: «Είχα πάει για ένα πολύ ευχάριστο σκοπό στην Αμερική, για μία βάφτιση. Αυτό που συνέβη στην επιστροφή είναι απίστευτο απαράδεκτο και απάνθρωπο. Κατεβαίνοντας από την πρώτη πτήση, Μαϊάμι – Κωνσταντινούπολη, έβαλαν μία σκάλα που δεν εφαπτόταν, το πόδι μου έπεσε στο κενό. Αυτό που συνέβη μετά είναι πραγματικά απάνθρωπο. ήρθαν οι νοσοκόμοι να με δούνε, μου έτριβε το πόδι ενώ εγώ πονούσα. Εξαρχής ήταν εχθρικοί μαζί μου, μου είπαν ότι το σκηνοθέτησα για να δημιουργήσω θέμα στην εταιρεία. Δεν μου έδωσαν καρότσι για να πάω στην δεύτερη πτήση, σε ένα τόσο μεγάλο αεροδρόμιο.

Ζήτησα να πάω στο νοσοκομείο και μου είπαν ότι αν πάω, θα χάσω εξαιτίας μου την πτήση μου. Δεν αναγνωρίζουν ότι ευθύνονται για τον τραυματισμό μου. Άλλοι επιβάτες που ήταν μαζί μου μου είπαν ότι το είδανε. εγώ μέσα στον πανικό μου δεν φωτογράφισα την σκάλα. Φυσικά και θα κινηθώ νομικά. όταν πήγα στο ΚΑΤ, μου είπαν ότι είναι σπάσιμο στον αστράγαλο. Έξι εβδομάδες εκτός γυρισμάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παραγωγή, νιώθω πάρα πολύ άσχημα, η ασφάλεια των επιβατών θα πρέπει να είναι πάνω από όλα. Η νοσοκόμα έδωσε εντολή να μην δοθεί αμαξίδιο, προφανώς για να μην αναλάβει η εταιρεία την ευθύνη».

