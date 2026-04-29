Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε το Πανελλήνιο. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 21ης Απριλίου στη Ρόδο, όταν ένας 45χρονος επιχείρησε να ρίξει σε γκρεμό το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν η εν διαστάσει σύζυγός του και το τρίχρονο παιδί τους, για να επιστρέψει λίγη ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο και να καταλήξει με το δικό του αυτοκίνητο σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής», η συμβίωση, όπως υποστηρίζεται από την πλευρά του ίδιου του άντρα, παρουσίασε τριγμούς από τους πρώτους μήνες ζωής του τέκνου.

Μια σχέση σε ελεύθερη ττώση

Η γνωριμία και η ρήξη: Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2022, απέκτησε το παιδί του τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ενώ είχε υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Η οριστική διάσπαση επήλθε τα Χριστούγεννα του 2025.

Η δικαστική μάχη: Παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, δεν υπήρξε συμφωνία. Τον Μάρτιο του 2026, ο 45χρονος ζήτησε την αποκλειστική επιμέλεια, κατηγορώντας την 33χρονη για παραμέληση και άρνηση εμβολιασμού του παιδιού, ενώ ζήτησε να υποχρεωθεί η εν διαστάσει σύζυγός του να μετοικήσει στην πατρική της οικία και να υποχρεωθεί στην καταβολή διατροφής 130 ευρώ μηνιαίως για το παιδί, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των συνολικών αναγκών του τέκνου, οι οποίες υπολογίζονταν σε 430 ευρώ μηνιαίως.

Η απόφαση: Το δικαστήριο ανέθεσε προσωρινά την επιμέλεια στη μητέρα, ορίζοντας συγκεκριμένες ημέρες επικοινωνίας για τον πατέρα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η ίδια φέρεται να εμφάνιζε αρνητική στάση στον υποχρεωτικό εμβολιασμό του τέκνου, να μην εργαζόταν παρά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών της σπουδών και να μην ήταν συνεπής στην ανατροφή του παιδιού, ενώ ο ίδιος επικαλέστηκε την ευελιξία της εργασίας του με καθεστώς τηλεργασίας σε πολυεθνική εταιρεία.

Στις 4 Μαρτίου 2026 η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την έκδοση προσωρινής διαταγής από τον Πρωτοδίκη του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ο οποίος συνεκδίκασε τις αιτήσεις των διαδίκων και έκανε εν μέρει δεκτά τα αιτήματα. Με τη διαταγή ανατέθηκε προσωρινά στη μητέρα η επιμέλεια του ανήλικου, με τόπο διαμονής την οικία της, και ρυθμίστηκε λεπτομερώς το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα. Είχε προσδιοριστεί δικάσιμος για τη συζήτηση των αιτήσεων η 12η Μαΐου 2026.

Το απόγευμα της 21ης Απριλίου: Λεπτό προς λεπτό

Το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026 (περίπου στις 20:00), η 33χρονη γυναίκα μετέβη στην οδό Αγίας Βαρβάρας στη Ρόδο. Σκοπός της επίσκεψης στην οικία της πρώην πεθεράς της ήταν να παραλάβει το ανήλικο παιδί της από τον 45χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, τηρώντας τη σχετική προσωρινή διαταγή.

Με το πρόσχημα της παραλαβής μιας μοτοσυκλέτας, ο 45χρονος έπεισε τη γυναίκα να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητο προς την περιοχή του Μόντε Σμιθ. Στο όχημα επέβαιναν η ίδια ως οδηγός, ο κατηγορούμενος στη θέση του συνοδηγού και το παιδί τους, ασφαλισμένο στο παιδικό κάθισμα.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής επί της οδού Ησιόδου, κοντά στον κυκλικό κόμβο, ο 45χρονος άρπαξε ξαφνικά το τιμόνι και το έστριψε βίαια προς την πλευρά του γκρεμού. Η οδηγός αντέδρασε ακαριαία, στρίβοντας αντίθετα για να κρατήσει το όχημα στον δρόμο. Λόγω του ελιγμού αποφυγής, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τον καθρέπτη διερχόμενου οχήματος στο αντίθετο ρεύμα κι ενώ το αμάξι κινούνταν, ο άνδρας επιχείρησε να μετακινηθεί πάνω από την οδηγό, βάζοντας το πόδι του στα πεντάλ για να πατήσει γκάζι και να ολοκληρώσει την εκτροπή. Η νέα προσπάθεια πρόκλησης ατυχήματος απέτυχε χάρη στο σύστημα start-stop του οχήματος, το οποίο έσβησε τον κινητήρα τη στιγμή που πατήθηκαν απότομα τα πεντάλ. Η οδηγός του δεύτερου εμπλεκόμενου οχήματος εντοπίστηκε από τις αρχές και επιβεβαίωσε το σκηνικό. Στην κατάθεσή της ανέφερε πως, αμέσως μετά τη σύγκρουση, είδε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου το ζευγάρι και ένα μικρό παιδί που βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και έκλαιγε.

Τι υποστηρίζει ο 45χρονος

Ο 45χρονος, ο οποίος κατέληξε φρουρούμενος στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, φέρεται να υποστήριξε πως αυτός παρέλαβε το ανήλικο τέκνο του από τον παιδικό σταθμό στις 13:00 της 21ης Απριλίου 2026. Όταν η εν διαστάσει σύζυγός του προσήλθε στις 20:00 για να το παραλάβει, ο ίδιος υποστήριξε ότι, επειδή ήθελε να μιλήσει μαζί της για το διαζύγιο, προφασίστηκε ότι είχε αφήσει τη μοτοσυκλέτα του στον χώρο στάθμευσης του αρχαίου σταδίου, ώστε εκείνη να τον μεταφέρει εκεί.

Παραδέχθηκε ότι έπιασε το τιμόνι και το έστριψε αριστερά, καθώς, σύμφωνα με τη φράση που χρησιμοποίησε, «τσαντίστηκε με αυτά που έλεγε» η εν διαστάσει σύζυγός του. Παραδέχθηκε επίσης ότι το συμβάν έγινε εκούσια και δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός ή λανθασμένο χειρισμό. Υποστήριξε όμως ότι δεν είχε πρόθεση να ρίξει το αυτοκίνητο της εν διαστάσει συζύγου του στον γκρεμό. Ως προς τη δική του εκτροπή, ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της οδήγησης κατανάλωσε σχεδόν όλο το περιεχόμενο μπουκαλιού κρασιού και δύο χάπια από συγκεκριμένο σκεύασμα. Ανέφερε ότι, λόγω της πτώσης δεν τραυματίστηκε σοβαρά, και πως αυτοτραυματίστηκε χρησιμοποιώντας το πολυεργαλείο που βρέθηκε στο σημείο, σε κοιλιά, στήθος και λαιμό. Πρόσθεσε ότι έχει διαγνωστεί εδώ και επτά περίπου χρόνια με ψυχολογικά προβλήματα και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου εξέδωσε διάταξη, με την οποία επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Σύμφωνα με τη διάταξη, λαμβάνοντας υπόψη τον άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα της 33χρονης και του ανηλίκου τέκνου, απαγορεύθηκε στον κατηγορούμενο να προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων χωρίς τη συναίνεσή της, καθώς και το ανήλικο τέκνο χωρίς την παρουσία της ίδιας ή άλλου ενηλίκου.