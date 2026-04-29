Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έκανε break στο Game 1 απέναντι στη Βαλένθια, εξέφρασε μετά το τέλος του ματς στη «Roig Arena» ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του έλεγχε τον ρυθμό στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, τονίζοντας παράλληλα ότι οι παίκτες του κατάφεραν να περιορίσουν το γρήγορο παιχνίδι των Ισπανών, στοιχείο που, όπως υπογράμμισε, έκανε τη διαφορά σε σχέση με το ματς στη regular season, όταν και οι «πράσινοι» είχαν ηττηθεί στην έδρα των «νυχτερίδων».

