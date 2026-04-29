Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά, ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια, που συνήθως κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, έκανε αυτή τη φορά μια εξαίρεση, διοργανώνοντας μια όμορφη γιορτή για τα 7α γενάθλια του γιου τους, Αρίωνα, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους φίλους.

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο και συγκεκριμένα σε πάρκο διαμορφωμένο ειδικά για παιδιά, με πολύχρωμες διακοσμήσεις, θεματικά παιχνίδια και δραστηριότητες που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών καλεσμένων.

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι προτεραιότητά τους είναι η οικογένεια, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις για το γιο τους.

Η Τζένη Θεωνά ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τα πάρτι και τα συνόδευσε με την εξής λεζάντα:

«Το πάρτυ της ζωής μας. Το ωραιότερο πάρτυ που έχουμε κάνει. Ήμασταν όλοι εκεί, οικογένεια και φίλοι. Και όσοι έλειπαν τους νιώθαμε κοντά μας.

Πρώτη φορά as a family of four. Γιορτάσαμε το μεγάλο μας αγόρι. Αυτή την δύναμη που λέμε Αρίωνα. Όλα έμοιαζαν σωστά. Η καρδιά μας ήταν γεμάτη.

Την επόμενη στιγμή διάβαζα πάλι φρικώδεις ειδήσεις για τα παιδιά. Και ξαφνικά όλα μου φαίνονται παράλογα.

Θα προσπαθήσω επιμείνω στην χαρά. Και την ελπίδα. Να είναι τα παιδιά γερά και τυχερά. Και ο κόσμος μας ασφαλής γι’ αυτά».

