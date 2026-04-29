Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιχείρησε να υπερασπιστεί τον πόλεμο στο Ιράν σε οργισμένες δηλώσεις που έκανε ενώπιον του Κογκρέσου σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου, λέγοντας πως δεν είναι ένα αδιέξοδο, ενώ καταφέρθηκε εναντίον Δημοκρατικών βουλευτών, χαρακτηρίζοντάς τους «αποτυχημένους», διότι ασκούν κριτική στον μη δημοφιλή πόλεμο.

Ο Χέγκσεθ κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου για πρώτη φορά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, μια σύγκρουση που οδήγησε στην αύξηση των τιμών της βενζίνης.

Δημοκρατικοί «βομβάρδισαν» τον Χέγκσεθ με ερωτήματα σχετικά με τον πόλεμο, με τον Δημοκρατικό βουλευτή Τζον Γκαραμέντι, από την Καλιφόρνια, να τον αποκαλεί ένα «αδιέξοδο» και «πολιτική και οικονομική καταστροφή σε κάθε επίπεδο».

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας απάντησε οργισμένα. «Το αποκαλείτε αδιέξοδο, παραδίδοντας προπαγάνδα στους εχθρούς μας; Ντροπή σας για αυτήν τη δήλωση», δήλωσε ο Χέγκσεθ απευθυνόμενος στον Γκαραμέντι, ενώ στράφηκε κατά των Δημοκρατικών του Κογκρέσου, χαρακτηρίζοντάς τους «απερίσκεπτους, αποτυχημένους και ηττοπαθείς».

«Να μην λέτε: Υποστηρίζω τα στρατεύματα από τη μία και κατόπιν μια δίμηνη αποστολή είναι ένα αδιέξοδο… Ποιον επευφημείτε εδώ; Ποιον στηρίζετε;».