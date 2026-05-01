Ο Θάνος Τζάνης μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε τόσο στα σχόλια που κατά καιρούς δέχεται για τις αλλαγές στο βάρος του, όσο και στην καθημερινότητά του στο σπίτι, χωρίς να κρύβει πως δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τις δουλειές του νοικοκυριού.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν παίρνει ή χάνει κιλά, συχνά γίνεται αντικείμενο σχολιασμού: «Όταν κάποιος άνθρωπος που είναι λίγο προβεβλημένος παχύνει ή αδυνατίσει, αμέσως γράφουν ότι κάτι έχει. Δεν έχουμε κάτι. Μας αρέσει το φαγητό».

Ο ίδιος εξήγησε ότι πρόκειται απλώς για φυσιολογικές αλλαγές στην καθημερινότητά του.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στην πίστη του, λέγοντας: «Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό. Προσπαθώ να πηγαίνω στην εκκλησία. Δεν λέω ότι είμαι ο τέλειος, έχω τα κουσούρια μου, αλλά προσπαθώ να είμαι κοντά στον Θεό».

Όσο για την καθημερινότητα στο σπίτι, ήταν απόλυτα ειλικρινής: «Με τις δουλειές του σπιτιού δεν έχω καμία σχέση. Δεν μου αρέσουν. Τα κάνει η γυναίκα μου όλα. Κι εγώ βοηθάω στις εξωτερικές δουλειές».

Ο Θάνος Τζάνης είναι παντρεμένος από τον Σεπτέμβριο του 2020 με την Άντζυ Καραγιάννη, με τον γάμο τους να έχει πραγματοποιηθεί στο Λαγονήσι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, παρουσία στενών φίλων και κουμπάρων.

