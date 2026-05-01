Πρωτομαγιά με χιόνι κάνουν όσοι αποφασίσουν να ανέβουν στον Λαϊλιά Σερρών.

Το ύψος του χιονιού έφτασε τα πέντε εκατοστά, μετά την ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας που σημειώθηκε ήδη από την Πέμπτη.

Μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών επισημαίνουν πως για πρώτη φορά χιονίζει Πρωτομαγιά στην περιοχή και πως αν δεν γινόταν τα έργα για την αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου θα είχε πάρα πολύ κόσμο που θα ερχόταν να κάνει σκι.

Στις εικόνες της ΕΡΤ, μία οικογένεια φαίνεται πως αντί να πιάσει λουλούδια, παίζει με το χιόνι.