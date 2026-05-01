Σε μια εικόνα που επαναλαμβάνεται σχεδόν τελετουργικά τα τελευταία χρόνια, η Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη εξελίχθηκε σε πεδίο έντασης, με τις τουρκικές αστυνομικές δυνάμεις καταστολής διαδηλώσεων, να προχωρούν σε περισσότερες από 350 συλλήψεις, σύμφωνα με διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και αύρων νερού, επιχειρώντας να αποτρέψει διαδηλωτές από το να προσεγγίσουν την εμβληματική Πλατεία Ταξίμ, έναν χώρο που παραμένει απαγορευμένος για μαζικές συγκεντρώσεις, παρά τη διαχρονική του σημασία για το τουρκικό εργατικό κίνημα.

Διεθνή μέσα μετέδωσαν ότι υπήρξε «ισχυρή και προληπτική αστυνομική παρουσία», με εκτεταμένα μπλόκα σε κεντρικούς δρόμους και στα μέσα μεταφοράς, υπογραμμίζοντας ότι οι αρχές είχαν προειδοποιήσει εκ των προτέρων για μηδενική ανοχή σε απόπειρες προσέγγισης της Ταξίμ.

Ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν επανειλημμένα να κινηθούν προς το κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συγκρούσεις σε πολλαπλά σημεία. Το βασικό σύνθημα «Ταξίμ παντού, αντίσταση παντού» ακουγόταν δυναμικά, καταδεικνύοντας ότι το αίτημα πρόσβασης στην πλατεία παραμένει μια διαχρονική διεκδίκηση.

Την ίδια ώρα, μικρότερες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε εναλλακτικές τοποθεσίες, καθώς η πλήρης αστυνομική απομόνωση της πλατείας Ταξίμ κατέστησε αδύνατη τη μαζική συγκέντρωση εκεί. Η επιλογή αυτή των αρχών δεν είναι νέα, αποτελεί μέρος μιας σταθερής πολιτικής αποτροπής που εφαρμόζεται μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις στην ίδια περιοχή της προηγούμενης δεκαετίας.

Η κατάσταση στην πόλη παραμένει τεταμένη, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να διατηρούν παρουσία στους δρόμους και τους διαδηλωτές να επιμένουν σε ένα αίτημα που έχει πλέον ξεπεράσει το στενά συνδικαλιστικό πλαίσιο: την επαναδιεκδίκηση του δημόσιου χώρου και του δικαιώματος στη διαμαρτυρία, σε ένα πολιτικό περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο περιοριστικό από το τουρκικό κράτος και την κυβέρνηση Ερντογάν.