Απεργιακές κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα, 1η Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, με τη συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του ΠΑΜΕ. Η ημέρα, που παραμένει σύμβολο των εργατικών αγώνων και των διεκδικήσεων, υπενθυμίζει πως τα αιτήματα για αξιοπρεπή εργασία και δικαιώματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30 στο Σύνταγμα.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι η ανάγκη για συλλογική δράση και αγώνα είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

«Συνεχίζουμε στον δρόμο των μεγάλων κινητοποιήσεων, διεκδικώντας δικαιοσύνη, δημοκρατία και ένα κράτος που υπηρετεί την κοινωνία και όχι τα συμφέροντα των λίγων.

Τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες της εργατικής τάξης από το Σικάγο του 1886 έως σήμερα και συνεχίζουμε τη διεκδίκηση για αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία στους χώρους δουλειάς», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί τα εξής:

«- Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

– Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

– Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.

– Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.

– Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ.

– Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

– Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.

– Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.

– Κατάργηση αντεργατικών νόμων.

– Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις».

Επίσης, η ΓΣΕΕ, υλοποιώντας την απόφαση του συνεδρίου της, προκήρυξε 24ωρη γενική απεργία σήμερα Παρασκευή 1η Μαΐου και καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

«Η Πρωτομαγιά του 2026 είναι μια υπενθύμιση ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο χωρίς συλλογική διεκδίκηση.

Απεργούμε όχι μόνο για όσα χάθηκαν, αλλά για όσα πρέπει να κατακτηθούν.

Απεργούμε, για να ακουστεί η φωνή της εργασίας στο σήμερα και να διαμορφωθεί το αύριο με όρους δικαιοσύνης», σημειώνει η Συνομοσπονδία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΓΣΕΕ θέτει στο επίκεντρο της φετινής Πρωτομαγιάς:

«- την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς,

– την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα χέρια των κοινωνικών εταίρων,

– την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας,

– τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας σε κάθε χώρο εργασίας,

– την προστασία των δημόσιων αγαθών,

– την αποκατάσταση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισονομίας σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου και

– την αντιμετώπιση των ογκούμενων οικονομικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων».

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας υπογραμμίζει ότι η Πρωτομαγιά δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης, είναι μια ημέρα αγώνα. «Ένας ζωντανός κρίκος που ενώνει τις θυσίες και τις κατακτήσεις του χθες με τις διεκδικήσεις του σήμερα. Από τους νεκρούς του Σικάγο έως τους αγώνες της Θεσσαλονίκης, η ιστορική παρακαταθήκη της εργατικής τάξης αποτελεί την πυξίδα για τη συνέχιση του συλλογικού αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και αξιοπρέπεια».

«Εμπνεόμαστε από τους μεγάλους ταξικούς αγώνες του παρελθόντος και δίνουμε υπόσχεση στους αγώνες του μέλλοντος να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε η εργατική τάξη να σταθεί στο ύψος της ιστορικής της αποστολής. Να δυναμώσει τον αγώνα, να συγκρουστεί με την εξουσία του κεφαλαίου, να σπάσει οριστικά τα δεσμά της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και να ανοίξει τον δρόμο για μια κοινωνία χωρίς φτώχεια, πολέμους, αδικία και καταπίεση», τονίζει, μεταξύ άλλων, το ΠΑΜΕ.