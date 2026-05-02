Συγκινητικά λόγια για τον Akyla λίγες ημέρες πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision, με την οικογένειά του να στέκεται στο πλευρό του σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Η αδελφή του, Ελένη Καλανίδου – Ακριτίδου, μίλησε στην τηλεόραση και περιέγραψε πόσο μεγάλο και πολυετές ήταν το όνειρο του καλλιτέχνη.

Όπως ανέφερε, ο Akylas δουλεύει γι’ αυτή τη στιγμή περίπου επτά χρόνια, με συνεχή προσπάθεια, πρόβες και καλλιτεχνική εξέλιξη.

Τόνισε, ότι ο ίδιος αισθάνεται ευγνωμοσύνη για τη συμμετοχή του στη Eurovision, ενώ χαρακτήρισε την ευκαιρία αυτή ως κάτι που «του ήρθε σαν δώρο», μετά από χρόνια επιμονής και προσπάθειας.

Παρά το άγχος της προετοιμασίας, όπως είπε, παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος και αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

Η οικογένεια του καλλιτέχνη εμφανίζεται ιδιαίτερα υποστηρικτική, με την ίδια να σημειώνει ότι τόσο οι γονείς, όσο και τα αδέλφια του βρίσκονται διαρκώς δίπλα του, παρακολουθώντας με υπερηφάνεια την πορεία του.

Η εξομολόγηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, λίγο πριν την πρώτη του εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό της διοργάνωσης, όπου η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

