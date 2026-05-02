Εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία μετά από συντονισμένη επιχείρηση στο Ζεφύρι, εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Αττικής.

Κατά την επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 24ης Απριλίου, από αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Καματερού με τη συνδρομή αστυνομικών του ΤΔΕΕ Ζεφυρίου, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της ΟΠΚΕ, συνελήφθη 20χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που προχωρούσε σε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για φθορές ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της ομάδας αφαιρούσαν αυτοκίνητα, δίκυκλα και φορτηγά από διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις κλοπών σε Καματερό, Ζεφύρι, Νέα Σμύρνη και Περιστέρι.

Κατά τις έρευνες σε οικίες των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εξαρτημάτων οχημάτων, διαρρηκτικά εργαλεία, κινητά τηλέφωνα, ένας σουγιάς, καθώς και δύο οχήματα που χρησιμοποιούσαν στις κλοπές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.