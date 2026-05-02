Σοκ και έντονο αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση του παράνομου «γηροκομείου» στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό συνθήκες που δεν συνάδουν με στοιχειώδη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αποκομμένες από τον έξω κόσμο, σε έναν χώρο που περισσότερο παραπέμπει σε κολαστήριο παρά σε δομή φροντίδας, οι γυναίκες φαίνεται πως βίωναν καθημερινά μια σκληρή πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρωί της Τρίτης 28/4, συνελήφθη μια 72χρονη γυναίκα, η οποία παρουσιαζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της δομής.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και κοινωνικών λειτουργών της Περιφέρειας Αττικής. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.

Τα στοιχεία της έρευνας σκιαγραφούν μια εικόνα πλήρους ελέγχου και απομόνωσης. Οι τέσσερις ηλικιωμένες κρατούνταν ουσιαστικά φυλακισμένες, με την επικοινωνία τους με συγγενείς να είναι απολύτως ελεγχόμενη.

Άθλιες συνθήκες και ληγμένα τρόφιμα – Συγγενείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τρεις ηλικιωμένες

Οι τέσσερις ηλικιωμένες, 88, 86, 82 και 79 χρόνων ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης, μέσα στην ακαταστασία, τη βρωμιά, να σιτίζονται με ληγμένα τρόφιμα. Εσωτερικά του διαμερίσματος των 200 τετραγωνικών μέτρων που νοίκιαζε από Κινέζο ιδιοκτήτη, βρέθηκαν πέντε ζώα συντροφιάς τα οποία ήταν ελεύθερα μέσα στην κουζίνα. Η 72χρονη είχε πάρει τα κινητά τους τηλέφωνα και κάθε επαφή με τις οικογένειές τους περνούσε αποκλειστικά μέσα από το τηλέφωνο της.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την πλήρη ενημέρωσή από τις αρχές για τις συνθήκες διαβίωσης και την κακοποίηση που είχαν υποστεί οι ηλικιωμένες, οι συγγενείς τριών εκ των τεσσάρων γυναικών δήλωσαν αδυναμία να τις παραλάβουν και να τις φροντίσουν.

Μόνο μία από τις ηλικιωμένες αποχώρησε από τον χώρο μαζί με τον γιο της, ενώ για τις υπόλοιπες αναζητούνται πλέον κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

Η έφοδος των αστυνομικών στο διαμέρισμα της οδού Σεβαστουπόλεως αποκάλυψε το μέγεθος της υπόθεσης. Η 72χρονη αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο, με αποτέλεσμα να κληθεί κλειδαράς. Όταν τελικά άνοιξε την πόρτα, επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, δηλώνοντας ένοικος και δίνοντας ψευδή στοιχεία για τις ηλικιωμένες.

Η εικόνα στο εσωτερικό του χώρου ήταν αποκαρδιωτική. Σε ένα διαμέρισμα περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, οι γυναίκες ζούσαν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, χωρίς επαρκή φροντίδα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι τους παρέχονταν ακόμη και ληγμένα τρόφιμα.

«Αν δεν μου δώσεις 2.000 ευρώ θα την πετάξω στον κάδο των σκουπιδιών»

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία της κόρης μίας εκ των ηλικιωμένων. Η γυναίκα είχε συμφωνήσει να καταβάλλει 650 ευρώ μηνιαίως για τη φιλοξενία της μητέρας της, την οποία εντόπισε μέσω αγγελίας.

Ωστόσο, η 72χρονη φέρεται να απαίτησε επιπλέον 2.000 ευρώ, εκβιάζοντάς την ότι σε διαφορετική περίπτωση θα εγκατέλειπε τη μητέρα της «σε κάδο απορριμμάτων».

Μάλιστα, η κόρη δέχθηκε και ανώνυμη τηλεφωνική κλήση από άνδρα, ο οποίος επανέλαβε την ίδια απειλή.

Μετά την απομάκρυνσή της από τον χώρο, μία από τις ηλικιωμένες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως ήταν υποσιτισμένη, στοιχείο που εντείνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η στάση των συγγενών. Παρά την πλήρη ενημέρωσή τους για τις συνθήκες διαβίωσης και την κακοποίηση, οι συγγενείς τριών εκ των τεσσάρων γυναικών δήλωσαν αδυναμία να τις παραλάβουν και να τις φροντίσουν. Μόνο μία ηλικιωμένη αποχώρησε με τον γιο της, ενώ για τις υπόλοιπες αναζητούνται πλέον κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ιδιωτικό χώρο που λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαραίτητη άδεια. Τόνισε ότι ανάλογες καταγγελίες μπορούν να γίνονται σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή, είτε στην Αστυνομία είτε στην Περιφέρεια, ώστε να κινητοποιούνται άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες υπό την εποπτεία εισαγγελέα.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στον συγκεκριμένο χώρο στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών. Η δικογραφία περιλαμβάνει σοβαρά στοιχεία που καταδεικνύουν την πλήρη απομόνωση των ηλικιωμένων από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στην περίπτωση ηλικιωμένης γυναίκας που απομακρύνθηκε από την κόρη της μετά τον εκβιασμό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε η υποσιτισμένη της κατάσταση.

«Η άσκηση της ποινικής δίωξης αφορά έκθεση κατ’ επάγγελμα», σημείωσε η κ. Δημογλίδου, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της υπόθεσης, η οποία έχει ήδη προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή και επαναφέρει με οξύ τρόπο το ζήτημα της εποπτείας τέτοιων δομών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 28-4-2026 στην περιοχή των Αμπελοκήπων, μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 72χρονη ημεδαπή η οποία λειτουργούσε παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, στερούμενη απαιτούμενης άδειας λειτουργίας.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., η 72χρονη είχε αναρτήσει αγγελία, σε γνωστή διαδικτυακή ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών, έναντι του χρηματικού ποσού των -650- ευρώ μηνιαίως, παραθέτοντας και αριθμό τηλεφώνου προκειμένου να επικοινωνούν μαζί της οι ενδιαφερόμενοι.

Όταν οικεία πρόσωπα των ηλικιωμένων επικοινωνούσαν μαζί της, εκείνη όριζε συνάντηση δια ζώσης σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων όπου στεγαζόταν η παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η κατηγορούμενη έθετε ως όρο, οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, ενώ κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας.

Άξιο μνείας τυγχάνει το γεγονός ότι, η δράστιδα δε δίστασε να απειλήσει συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο επίμαχο διαμέρισμα, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -5.300- ευρώ, ενώ ακόμα εντοπίστηκαν -4- ηλικιωμένες φιλοξενούμενες.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς, καθόσον εντοπίστηκαν -4- ζώα συντροφιάς για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.