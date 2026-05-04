Έντονη είναι ανησυχία για τους τρεις θανάτους σε κρουαζιερόπλοιο, οι οποίοι συνδέονται με μια πιθανή παγκόσμια επιδημία χανταϊού.

Η ιός που μεταδίδεται από τρωκτικά εξαπλώθηκε στο MV Hondius, που απέπλεε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήριο. Ένας 70χρονος επιβάτης ήταν ο πρώτος που εμφάνισε συμπτώματα και άμεσα πέθανε εντός του πλοίου.

Η 69χρονη σύζυγός του αρρώστησε επίσης και μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική, όπου άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ. Ακόμη, ένας 69χρονος Βρετανός, νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Τα άλλα δύο θύματα της «κρουαζιέρας του θανάτου» ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από την Ολλανδία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το εισιτήριο για το πολυτελές MV Hondius κοστίζει 40.000 ευρώ ανά άτομο και το κρουαζιερόπλοιο μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 170 επιβάτες ενώ έχει 70 μέλη πληρώματος.

Εδώ και 24 ώρες, σε πλήρη καραντίνα βρίσκονται οι υπόλοιποι επιβάτες και το πλήρωμα, καθώς υπάρχει ανησυχία για περισσότερα κρούσματα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για να καθοριστεί αν ακόμη δύο ασθενείς θα τεθούν σε απομόνωση σε νοσοκομείο του Πράσινου Ακρωτηρίου, για να μπορέσει το πλοίο, το οποίο είναι αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του λιμανιού της Πράια, να συνεχίσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια Νησιά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από την πλευρά του, αναφέρει ότι «διευκολύνει τον συντονισμό» μεταξύ των χωρών και των χειριστών του πλοίου, ώστε να οργανώσει την μεταφορά δύο επιβατών που εμφανίζουν συμπτώματα».

Φόβοι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ενημερωθεί για ένα περιστατικό δημόσιας υγείας που αφορά ένα κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό και παρέχει υποστήριξη. Μέχρι σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα μόλυνσης από χανταϊό και υπάρχουν άλλα πέντε ύποπτα κρούσματα. Από τους έξι ανθρώπους που έχουν προσβληθεί, τρεις έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική».

«Αν και σπάνιος, ο χανταϊός μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

«Διεξοδικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω εργαστηριακών αναλύσεων και επιδημιολογικών ερευνών. Παρέχεται ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη στους επιβάτες και το πλήρωμα», πρόσθεσε ο Οργανισμός.

Πώς μεταδίδεται ο χανταϊός – Τα συμπτώματα

Οι χανταϊοί μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω μολυσμένων άγριων τρωκτικών, όπως ποντίκια ή αρουραίοι. Ένα δάγκωμα, μια επαφή με αυτά τα τρωκτικά ή τα περιττώματά τους ή η εισπνοή μολυσμένης σκόνης μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.

Υπάρχουν πολλοί τύποι χανταϊού, που διαφοροποιούνται από τη γεωγραφική τους κατανομή και την κλινική τους εικόνα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Δημόσιας Υγείας (FOPH), «μόνο ένας τύπος του ιού, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Τα συμπτώματα είναι σαν εκείνα του κορωνοϊού. Οι ασθενείς εμφανίζουν προβλήματα στο αναπνευστικό, πονοκεφάλους, πυρετός και βήχας.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τις λοιμώξεις από ιούς hantavirus. Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων θα μπορούσε να γίνει με οξυγονοθεραπεία, μηχανικό αερισμό, αντιιικά φάρμακα και αιμοκάθαρση.