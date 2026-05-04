Τα αυγά, ένα από τα πιο προσιτά και διαδεδομένα τρόφιμα παγκοσμίως, φαίνεται να αποκτούν νέο κύρος στη μάχη κατά της νευροεκφύλισης. Μια πρόσφατη μακροχρόνια μελέτη έρχεται να προστεθεί σε μια αυξανόμενη βιβλιογραφία που αναδεικνύει τη διατροφή ως ισχυρό όπλο πρόληψης της νόσου Αλτσχάιμερ και τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Loma Linda στην Καλιφόρνια παρακολούθησαν σχεδόν 40.000 άνδρες και γυναίκες για 15 ολόκληρα χρόνια. Το συμπέρασμα; Η τακτική κατανάλωση αυγών συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο Journal of Nutrition:
- Όσοι κατανάλωναν αυγά 1–2 φορές τον μήνα είχαν 17% μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με όσους δεν κατανάλωναν ποτέ.
- Η κατανάλωση 2–4 φορές την εβδομάδα οδηγούσε σε μείωση του κινδύνου κατά 20%.
- Για εκείνους που κατανάλωναν αυγά 5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, ο κίνδυνος έπεφτε κατά 27%.
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης