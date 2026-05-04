Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στο Έντμοντ της Οκλαχόμα, μετά από ένα ακόμη αιματηρό περιστατικό με μαζικούς πυροβολισμούς που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής προς ξημερώματα Δευτέρας. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 15 άτομα έχουν τραυματιστεί, με την κατάσταση ορισμένων εξ αυτών να κρίνεται σοβαρή.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ενός υπαίθριου πάρτι στο κάμπινγκ της λίμνης Αρκέιντια (Arcadia Lake), όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι εκατοντάδες άνθρωποι. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ακούστηκαν διαδοχικοί πυροβολισμοί, προκαλώντας τον άμεσο πανικό των παρευρισκόμενων που έτρεχαν να καλυφθούν μέσα στο σκοτάδι.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν εικόνες χάους. Μέσα σε ένα μόνο όχημα εντοπίστηκαν τέσσερα άτομα με τραύματα από σφαίρες, ενώ δεκάδες άλλοι προσπαθούσαν να διαφύγουν από την περιοχή της λίμνης.

Η κινητοποίηση των Αρχών

Η αστυνομία του Έντμοντ, σε συνεργασία με δυνάμεις από την Οκλαχόμα Σίτι, απέκλεισε αμέσως την περιοχή γύρω από τη λεωφόρο South Air Depot και την 15η Οδό. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν ασθενοφόρα και ιατρικά ελικόπτερα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία.

«Ήταν μια χαοτική σκηνή. Οι αστυνομικοί εργάζονται πυρετωδώς για να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να συγκεντρώσουν μαρτυρίες από τους εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο», δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ούτε έχει δοθεί στη δημοσιότητα η περιγραφή κάποιου υπόπτου. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για συμπλοκή μεταξύ συμμοριών ή για μια τυφλή επίθεση, ενώ συλλέγουν οπτικό υλικό από κινητά τηλέφωνα παρευρισκόμενων που μπορεί να έχουν καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ένοπλων επιθέσεων στην πολιτεία της Οκλαχόμα τον τελευταίο μήνα, επαναφέροντας με ένταση τη συζήτηση για την οπλοκατοχή και την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους συγκέντρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να αποφεύγουν τη λίμνη Αρκέιντια μέχρι νεωτέρας, καθώς οι έρευνες στο πεδίο παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.