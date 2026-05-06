Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, με το καρτέρι θανάτου που έστησε 54χρονος στον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό.

Πρόκειται για μια βεντέτα δίχως τέλος, αφού πριν από τρία χρόνια ο δράστης είχε χάσει τον μοναχογιό του, Γιώργο Παρασύρη σε τροχαίο. Στο όχημα ο 17χρονος τότε Γιώργος επέβαινε με οδηγό τον Νικήτα, τον οποίο ο 54χρονος θεωρούσε υπεύθυνο και είχε βάλει σκοπό της ζωής του να τον σκοτώσει για να πάρει το «αίμα» του πίσω.

Ωστόσο ο Νικήτας «έδειχνε» εδώ και τρία χρόνια τον δολοφόνο του στις Αρχές, καθώς ο δράστης είχε προσπαθήσει πολλές φορές να τον «βγάλει από τη μέση». Σε σοκ βρίσκονται και οι συγγενείς του 21χρονου από την είδηση της εκτέλεσης του από τον 54χρονο πατέρα του Γιώργου Παρασύρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν απευθυνθεί τέσσερις φορές στις Αρχές καθώς ο δράστης είχε κινηθεί κατ’ επανάληψη απειλητικά κατά του 21χρονου, ο οποίος φοβόταν για την ζωή του.

Ο 54χρονος τα Χριστούγεννα του 2024 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του νεαρού.

Το θύμα, που τότε ήταν 19 ετών, φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι όλα ξεκίνησαν όταν επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Γάζι, έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση, κι ενώ ανέβαινε τη σκάλα της οικίας του, δέχθηκε ένα χτύπημα στα πόδια, από πίσω, με ξύλο, ακολούθησε καβγάς με τον 54χρονο να πυροβολεί στην κοιλιά το νεαρό αγόρι. Με βάση τα όσα είπε στις Αρχές ο 21χρονος, δεν μπόρεσε να δει ποιος ήταν ο δράστης ή δεν ήθελε να «τραβήξει» το θέμα. Ωστόσο η αδερφή του, που ήταν παρούσα στο περιστατικό, έκανε λόγο για τον 54χρονο πατέρα του Γιώργου Παρασύρη.

Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη

Μετά τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια, ενώ οι Αρχές ξεδιπλώνουν το «κουβάρι» της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Αστυνομικό Μέγαρο οδηγήθηκε και η σύζυγος του 54χρονου, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της δολοφονίας.

Ο Κώστας Παρασύρης αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγες ώρες ενώπιον του εισαγγελέα, όπου θα ασκήσει βαρύτατες κατηγορίες και ποινική δίωξη.

Πώς ο 54χρονος έστησε το καρτέρι του θανάτου στον 20χρονο

Ο 54χρονος εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 21χρονο σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Αμμουδάρας. Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες μάρτυρες και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεκίνησε με εμβολισμό οχήματος, καταλήγοντας σε καταιγισμό πυροβολισμών.

Τα δύο οχήματα συναντήθηκαν στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ο δράστης, οδηγώντας μαύρο αυτοκίνητο, φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο κόκκινο όχημα του 20χρονου.

Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, η οποία κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν ο 54χρονος έβγαλε όπλο. Ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει, βρίσκοντας προσωρινά καταφύγιο σε κοντινό κατάλυμα, ωστόσο ο δράστης τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ.

Στη συνέχεια ακούστηκαν διαδοχικοί πυροβολισμοί, με τον 20χρονο να δέχεται θανάσιμα τραύματα. Η χαριστική βολή, όπως περιγράφεται, δόθηκε στο οδόστρωμα, όπου και κατέρρευσε.

Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, ο δράστης παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες της τραγωδίας.

Το μοιραίο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον γιο του δράστη

Ο Νικήτας και ο γιος του δράστη επέβαιναν μαζί σε αυτοκίνητο, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του γιου, του 53χρονου. Το όχημα προσέκρουσε σε κολώνα και διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να τραυματιστεί σοβαρά.

Το αδικοχαμένο αγόρι, μαθητής στο Λύκειο Γαζίου, πάλεψε σκληρά στη ΜΕΘ του Βενιζελείου, αλλά δεν τα κατάφερε. Μετά από 19 ημέρες η καρδιά του έπαψε να χτυπά, βυθίζοντας στο πένθος τους γονείς του.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Γιώργος και οδηγούσε ο φίλος του, το σημερινό 20χρονο θύμα, ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Ο 17χρονος Γιώργος Παρασύρης, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια κολώνα είχε σκοτωθεί 7 χρόνια πριν (το 2019). και ο ξάδερφος του Γιώργου, Χάρης.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν ο 54χρονος δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Μάλιστα πριν καιρό, είχε κατηγορηθεί ότι είχε απειλήσει με όπλο τον νεαρό οδηγό του μοιραίου τροχαίου, στο οποίο έχασε τη ζωή του το μοναχοπαίδι του.

Πηγή: NeaKriti