Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης παραχώρησε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στο Anestea the Podcast, με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

Ο γνωστός influencer και YouTuber, μέσα σε όλα, μίλησε για τις διατροφικές διαταραχές, με το ορμονικό πρόβλημα που αντιμετώπισε σε νεαρή ηλικία, αλλά και για τη σχέση του με τη σύντροφό του, Σοφία Φυρού.

«Δεν θα σου πω ακριβώς τι κάνω, αλλά θα σου πω ότι κάνω κάτι, το οποίο όταν το φτάσω εκεί που επιθυμώ και ονειρεύομαι, θα βγω να μιλήσω γι’ αυτό. Πιστεύω ότι θα βοηθηθεί πολύς κόσμος και θα αισθανθεί καλύτερα, όπως πλέον αισθάνομαι και εγώ. Πρώτα πρέπει να φτιάξεις το μέσα και μετά να φτιάξεις το έξω. Εγώ 16 χρόνια δεν ήξερα τι πάει να πει ανέμελο καλοκαίρι.

Έβγαινα από την παραλία και κρυβόμουν πίσω από τους φίλους μου. Αυτό που έχω λέγεται συναισθηματική υπερφαγία. Έχει δουλευτεί και με ψυχοθεραπεία. Όταν έκανα Mounjaro είχα χάσει 8 κιλά. Με σιχάθηκα, γιατί πιο πριν είχα κάνει Ozempic και μου κατέστρεψε το περσινό μου καλοκαίρι. Εκεί αποφάσισα ότι δεν θα το κάνω έτσι και ας μου πάρει χρόνια», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

Και συμπλήρωσε: «Τις διαταραχές αυτές τις είχα από πάντα, αλλά χειροτέρεψαν όταν μεγάλωσα και άρχισα να βγάζω τα δικά μου λεφτά. Οι γονείς μου δεν ήξεραν ότι είχα αυτό το πράγμα, έβλεπαν ένα παιδί που απλά τρώει παραπάνω. Όλο αυτό σου μειώνει την αυτοπεποίθηση, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Σε κάνει να φοβάσαι το οτιδήποτε. Ήμουν 120 kg και σήμερα είμαι 94».

«Στην ηλικία των 14 κατάλαβα ότι έχω ορμονικό πρόβλημα, είχα καθυστερημένη ανάπτυξη. Κάποια στιγμή έκανα φαρμακευτικές ενέσεις τεστοστερόνης. Έπαιρναν τηλέφωνο σπίτι, το σήκωνα και με περνούσαν για γυναίκα. Αυτό ήταν ότι χειρότερο. Οι σχέσεις μου με τις γυναίκες επηρεάστηκαν. Εγώ ολοκλήρωσα 19 ετών. Πάντα ένιωθα μειονεκτικά», παραδέχτηκε ο δημοφιλής youtuber.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στη σχέση με την σύντροφό του, Σοφία Φυρού, αποκαλύπτοντας: «Με τη Σοφία έχουν υπάρξει δύσκολες περίοδοι, αλλά όπως σε όλα τα ζευγάρια. Μία φορά είχαμε γίνει μπλοκ, λέγαμε ότι θα χωρίσουμε αλλά εντάξει αυτά τα περνάνε όλα τα ζευγάρια. Έχουμε και οι δύο εγωισμό αλλά εγώ θα κάνω πιο πολλές φορές πίσω.

Η Σοφία είναι ο έρωτας της ζωής μου και το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που την είδα. Όταν φιληθήκαμε για πρώτη φορά δεν το πίστευα. Πιστεύω ότι σε μένα την εντυπωσίασε το “μπλα μπλα” και το γεγονός ότι δεν ήθελα να την εντυπωσιάσω με λούσα. Θα ήθελα να κάνουμε ένα δεύτερο παιδί, μία κόρη», κατέληξε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και η Σοφία Φυρού αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια των social media. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα ανέπτυξαν έναν δυνατό δεσμό, τον οποίο αρχικά κράτησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή τους ήρθε το 2021, όταν απέκτησαν τον γιο τους, γεγονός που ολοκλήρωσε την ευτυχία τους.

