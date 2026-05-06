Βαρύ πένθος για τον Τόνυ Μαυρίδη, ο οποίος θρηνεί την απώλεια της αγαπημένης του αδελφής. Ο γνωστός μουσικός παραγωγός, φανερά συντετριμμένος, έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζητώντας στήριξη στις δύσκολες στιγμές που βιώνει.

Με λόγια που αποτυπώνουν τη βαθιά σχέση που είχαν, ο Τόνυ Μαυρίδης έγραψε: «Σε αγαπάω αδελφή μου, Δεν έφυγες… Έμεινες μέσα μου. Γιατί τέτοια αγάπη δεν χάνεται ποτέ. Ήσουν και θα είσαι η χαρά της ζωής».

Το κύμα συμπαράστασης ήταν άμεσο, με δεκάδες φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές να σπεύδουν να του προσφέρουν λόγια παρηγοριάς. Σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία, τα μηνύματα αγάπης και δύναμης αποτελούν ένα μικρό στήριγμα για τον μουσικό παραγωγό.

Η απώλεια της αδελφής του έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη φορτισμένη περίοδο για τον μουσικό παραγωγό. Μόλις πριν από λίγους μήνες, είχε μοιραστεί δημόσια τη δύσκολη κατάσταση της υγείας του πατέρα του, προκαλώντας τότε ανησυχία.

