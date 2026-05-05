Με έντονες αναφορές στην αρχαιοελληνική τέχνη, η Kendall Jenner και η Kylie Jenner κατάφεραν να ξεχωρίσουν στο Met Gala 2026, επιλέγοντας εμφανίσεις που θύμιζαν εμβληματικά γλυπτά της αρχαιότητας.

Η Kendall Jenner εμφανίστηκε με μία δημιουργία που παρέπεμπε ξεκάθαρα στη Νίκη της Σαμοθράκης, μέσα από ένα φόρεμα με έντονη κίνηση, πτυχώσεις και ασύμμετρη γραμμή που αγκάλιαζε το σώμα, αποδίδοντας τη δυναμική και τη ρευστότητα του διάσημου αγάλματος.

kendall jenner’s wearing custom cap by zac posen at the met gala inspired by the ‘winged victory of samothrace’ pic.twitter.com/frfCmwWe4M — ✭ (@badestoutfit) May 5, 2026

Από την άλλη, η Kylie Jenner κινήθηκε σε πιο αισθησιακό ύφος, επιλέγοντας ένα look εμπνευσμένο από την Αφροδίτη της Μήλου. Ο κορσές σε nude απόχρωση και η ντραπέ φούστα με τις περίτεχνες λεπτομέρειες δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα που ισορροπούσε ανάμεσα στην κλασική γλυπτική και τη σύγχρονη υψηλή ραπτική.

Οι εμφανίσεις αυτές ανέδειξαν πως η μόδα μπορεί να αντλεί έμπνευση από το παρελθόν και να το μεταφράζει σε σύγχρονες εικόνες, γεφυρώνοντας την αρχαία τέχνη με το σήμερα.

