Καλεσμένη στο The 2Night Show βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (5/5) η Ανδρομάχη και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την περίοδο της εγκυμοσύνης, τη μητρότητα και φυσικά τον γάμο της με τον Γιώργο Λιβάνη.

«Είναι υπέροχη η μητρότητα. Σε γεμίζει πάρα πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι κάτι δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό. Είναι πολυεπίπεδο το συναίσθημα. Προσφέρεις τα πάντα σε έναν άλλον άνθρωπο. Είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο», δήλωσε αρχικά η τραγουδίστρια στην κάμερα του ΑΝΤ1.

«Θέλουμε πολύ να κάνουμε δεύτερο μωρό και ιδανικά θα ήθελα να δουλέψω για έναν χρόνο. Με τον Γιώργο κλείνουμε τρία χρόνια στις 18 Αυγούστου», εξομολογήθηκε η Ανδρομάχη στη συνέχεια της κουβέντας.

Όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να μάθει το παρασκήνιο της γνωριμίας τους, η τραγουδίστρια του αφηγήθηκε:

«Τον είδα πρώτη φορά στο Fantasia. Ήμασταν στα διπλανά καμαρίνια, κάτω στο υπόγειο. Δεν με φλέρταρε ποτέ. Ήμασταν φίλοι που δεν βρίσκονταν συχνά, αλλά που ήξεραν όλα τα προσωπικά ο ένας του άλλου.

Υπήρχε μηδέν σπίθα. Ήξερε τα πάντα για μένα, ήξερα τα πάντα για εκείνον. Όταν χώρισε από την τελευταία του σχέση, δεν έκλαιγε, χάρηκε ο άνθρωπος… Μετά την “Παράλληλη αγάπη”, ήμασταν πάλι στο Fantasia, δουλεύαμε μαζί και κάποια στιγμή, κάπως, κάτι έπαθε. Τον ακούω μια μέρα να λέει: “Εγώ, αν ερωτευτώ, πάει, τελείωσε”. Δεν κατάλαβα ότι το έλεγε για εμένα.

Έκανε τις κινήσεις του, έστειλε τα μηνύματά του. Όταν άρχισε να μου στέλνει ερωτικά μηνύματα, έπαθα ένα σοκ, γιατί εγώ θέλω ηρεμία στη ζωή μου. Τον είχα κατατάξει στη φιλική κατηγορία. Και λέω στην αδερφή μου “ρε γαμ@το, τι θέλει μωρέ;”. Μου είχε πει ότι με είδε στον ύπνο του και το ένα έφερε το άλλο».«Ο Γιώργος, σαν Σκορπιός με Λέοντα, μου έστελνε τον εαυτό του να τον βλέπω εδώ, εκεί. Κάποια στιγμή μου είπε: “Θα έρθεις σπίτι να κοιμηθούμε;”. Ε, ας πάω, λέω. Μου το είχε βάλει στο κεφάλι. Πήγα στο σπίτι, μεγάλη αμηχανία. Ήμασταν λες και έχουμε πρόβλημα. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Μου έκανε επίθεση και παντρευτήκαμε», κατέληξε στην ιστορία της η Ανδρομάχη.

