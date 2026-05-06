Σε θάνατο για τη δολοφονία της 7χρονης Αθένα Στραντ στο Τέξας καταδικάστηκε ο κούριερ της FedEx, Τάνερ Χόρνερ, αφού οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο στη δίκη που σόκαρε τις ΗΠΑ για την αγριότητα του θανάτου της ανήλικης κοπέλας τον Νοέμβριο του 2022. Ο πρώην οδηγός διανομέων της FedEx, ο οποίος είχε δηλώσει ένοχος για τη δολοφονία ενός 7χρονου κοριτσιού στο Τέξας στις 7 Απριλίου.

Αφού οι ένορκοι συσκέφτηκαν για τρεις ώρες, ο δικαστής ανακοίνωσε ότι ο Χόρνερ θα εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση «πριν την ώρα της ανατολής του ηλίου».

«Δεν υπάρχουν λόγια που να περιγράψουν την καταστροφή που προκάλεσε ο Τάνερ Χόρνερ σε εμάς και την οικογένειά μας», δήλωσε ο Ελάιτζα Στραντ, ο θείος της Αθένα, στο δικαστήριο μετά την ανάγνωση της θανατικής ποινής. «Τη θυμάμαι να τρέχει προς το μέρος μου με ανοιχτά τα χέρια της για να με αγκαλιάσει, φωνάζοντας «Θείε Ελάιτζα» και είναι μια από τις τελευταίες αναμνήσεις που έχω από αυτήν», είπε ο Στραντ. «Και τώρα δεν θα το ξανακούσω ποτέ αυτό».

Την ώρα που ο Χόρνερ άκουσε ότι θα καταδικαστεί σε θάνατο με ένεση, σηκώθηκε ατάραχος, χωρίς να δείξει κάποιο συναίσθημα, σύμφωνα με το NBC News.

Το Τέξας χρησιμοποιεί τη θανατική ένεση για την εκτέλεση των καταδίκων.

Ήταν στις 30 Νοεμβρίου 2022, όταν ο Χόρνερ παρέδωσε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στο σπίτι της οικογένειας του κοριτσιού και τότε η Αθένα εξαφανίστηκε. Το σώμα της βρέθηκε δύο ημέρες αργότερα.

Ο Χόρνερ, είχε ισχυριστεί ότι χτύπησε κατά λάθος την Αθένα με το φορτηγό του ενώ παρέδιδε ένα δέμα και ότι τη σκότωσε, στραγγαλίζοντάς την με γυμνά χέρια, από φόβο μήπως τον αποκαλύψει, με τους ισχυρισμούς του να καταρρίπτονται ως ψέματα από τους εισαγγελείς.

Κατά τη διάρκεια της δίκης προβλήθηκε το βίντεο με τις τελευταίες στιγμές της ανήλικης τον Νοέμβριο του 2022. Σύμφωνα με την New York Post, στα πλάνα από την κάμερα στο φορτηγό της FedEx στο οποίο σημειώθηκε το έγκλημα, φαίνεται η 7χρονη να ρωτάει επανειλημμένα τον Χόρνερ «είσαι απαγωγέας;» και ο ίδιος να τη διατάζει να καθίσει και να κάνει ησυχία απειλώντας ότι θα την βλάψει αν δεν τον υπακούσει.

Στη συνέχεια ο Χόρνερ κάλυψε την κάμερα του φορτηγού. Στο ηχητικό που άκουσαν οι ένορκοι στη δίκη, ο Χόρνερ τραγουδάει το γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Jingle Bell Rock», ενώ δολοφονούσε την 7χρονη.

Οι ένορκοι είχαν την επιλογή να καταδικάσουν τον 34χρονο Χόρνερ σε θάνατο ή σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή. Το δικαστήριο αποφάσισε να επιβάλει την θανατική ποινή για δύο λόγους.

Ο πρώτος ήταν ότι υπήρχε πιθανότητα ο Χόρνερ να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Ο δεύτερος ήταν, ότι το δικαστήριο απέρριψε ότι υπήρχαν ελαφρυντικά που να δικαιολογούν μια ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή.

