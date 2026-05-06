Μόλις πριν από ένα μήνα, οι 150 επιβάτες του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, ξεκινούσαν ένα ταξίδι ζωής σε μερικά από τα πιο απομακρυσμένα νησιά του κόσμου. Περίμεναν να συναντήσουν φάλαινες, δελφίνια και πιγκουίνους. Τοπία από παγωμένες εκτάσεις, πανύψηλους βράχους και καταπράσινους λόφους. Αντ’ αυτών, βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν εφιάλτη, τον ιό του χανταϊού. Το επίκεντρο της επιδημίας είναι το κατάστρωμα, που κάποτε έσφυζε από ζωή.

Τώρα, σύμφωνα με το BBC, που φέρνει στο φως βίντεο των επιβατών, το κατάστρωμα και οι άλλοι κοινοί χώροι έχουν ερημώσει. Όλοι οι επιβάτες είναι απομονωμένοι στις καμπίνες τους και ύστερα από τα αυστηρά μέτρα υγιεινής που τους έχουν επιβληθεί, μπορούν να κυκλοφορούν μόνο με μάσκες, να απολυμαίνουν τα χέρια τους και να κυκλοφορούν ένας ένας. Όλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην αρρωστήσουν. Το πλήρωμα αφιερώνει χρόνο φροντίζοντας τους επιβάτες και απολυμαίνοντας το πλοίο. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές.

Επιβάτες μιλώντας στο CNN δήλωσαν πως ο καπετάνιος και το πλήρωμα τους κρατάνε ενήμερους και ασφαλείς. “Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις συστάσεις που έχουμε λάβει, όπως η μείωση της άμεσης επαφής με άλλους επιβάτες και η απολύμανση των χεριών μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Προσπαθούμε να κρατηθούμε απασχολημένοι διαβάζοντας, βλέποντας ταινίες και πίνοντας ζεστά ροφήματα”, λέει ο Χάτο.

Τρεις άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλα επτά είναι τα κρούσματα (δύο επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα). Οι υπόλοιποι ζουν μέσα στην αβεβαιότητα. Το κρουαζιερόπλοιο είναι προς το παρόν αγκυροβολημένο ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενώ σε τρεις με τέσσερις ημέρες αναμένεται να δέσει στα Κανάρια Νησιά. Το ισπανικό Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, θα καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά «με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους και πως η Ισπανία έχει ηθικό και νομικό χρέος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί Ισπανοί πολίτες», προσθέτοντας ότι το ακριβές λιμάνι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

Μετά την άφιξή τους στα Κανάρια Νησιά, το πλήρωμα και οι επιβάτες θα εξεταστούν, θα τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και στη συνέχεια θα μπορέσουν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους πίσω στην πατρίδα τους. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν σε «ειδικούς χώρους και μέσα μεταφοράς που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για αυτήν την περίπτωση», ώστε να αποφευχθεί η επαφή με τον γενικό πληθυσμό.