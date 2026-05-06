Πολύ κοντά στο να συνάψουν συμφωνία βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία «μιας σελίδας», η οποία καθορίζει το τέλος του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες, καθώς οι ΗΠΑ περιμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε πολλά βασικά σημεία. Το δημοσίευμα του Axios, προσθέτει ότι «αυτή ήταν η πιο κοντινή απόσταση που είχαν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου».

Το Axios υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει:

τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό,

τη συμφωνία των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις τους και να απελευθερώσουν δισεκατομμύρια «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια,

και την άρση των περιορισμών σχετικά με τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ

Ειδικότερα, το μνημόνιο κατανόησης θα αφορά 14 σημεία και ως τώρα προβλέπει το τέλος του πολέμου και έναρξη περιόδου 30 ημερών για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε λεπτομερή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Οι περισσότεροι από τους όρους του μνημονίου θα εξαρτηθούν από την επίτευξη της τελικής συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η ηγεσία του Ιράν είναι διχασμένη, κάτι που ενδέχεται να δυσκολέψει την επίτευξη συμφωνίας.

Το μονοσέλιδο μνημόνιο 14 σημείων είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και Ιρανών αξιωματούχων, τόσο άμεσα όσο και μέσω μεσολαβητών. Παράλληλα, σημειώνεται πως οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ ή στη Γενεύη.

Σύμφωνα με το Axios, αν οι συνομιλίες καταρρεύσουν, οι ΗΠΑ θα επαναφέρουν τον αποκλεισμό ή να επανεκκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Βασικό σημείο της διαπραγμάτευσης αποτελεί η διάρκεια του μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου. Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι θα είναι τουλάχιστον 12 με 15 χρόνια, ενώ το Ιράν ζητά περίοδο 5 ετών με τις ΗΠΑ να απαιτούν 20 χρόνια.

Πάντως, Αμερικανοί αξιωματούχοι, δήλωσαν στο Axios, ακόμη, ότι η απόφαση Τραμπ να πάρει πίσω την «Επιχείρηση Ελευθερία» ήταν αποτέλεσμα αυτής της προόδου στις συνομιλίες.