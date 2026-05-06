Αντιμέτωπη με ένα εκρηκτικό μείγμα είναι η κυβέρνηση η οποία καλείται να διαχειριστεί αφενός το νέο κύμα ακρίβειας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αλλά και τις αυξημένες δανειακές ανάγκες του 2026 που συνοδεύονται πλέον και από υψηλότερο κόστος δανεισμού μέσω των ελληνικών ομολόγων.

Ο πληθωρισμός για τον μήνα Απρίλιο διαμορφώθηκε στην Ελλάδα στο 4,6% σύμφωνα με την Eurostat.

Την προσεχή Παρασκευή 8 Μαΐου η Ελληνική Στατιστική Αρχή αναμένεται να ανακοινώσει τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Απρίλιο και επί της ουσίας να επιβεβαιώσει το νέο κύμα ακρίβειας που έφερε ο πόλεμος στο Ιράν.

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕλΣτατ για το μήνα Μάρτιο ο πληθωρισμός έτρεχε ήδη με 3,9%.

Η άνοδος των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι πλέον κάτι παραπάνω από αισθητή για τους καταναλωτές, οι οποίοι πλέον «σταθερά» βάζουν βενζίνη με τιμή άνω των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό γράφημα, η άνοδος του πετρελαίου Brent το τελευταίο δίμηνο είναι της τάξης του 100%, με την τιμή να εκτοξεύεται από τα 57 δολάρια το βαρέλι στις 25 Φεβρουαρίου στα 114 δολάρια στις 4 Μαΐου.

Τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προ δεκαπενθημέρου, όπως η επέκταση της επιδότησης με 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, δεν δείχνει ικανή να αναχαιτίσει το κύμα ακρίβειας – αυτό άλλωστε δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό του Απριλίου.

Πλέον δείχνει πολύ πιθανό ότι θα ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα και ένα νέο πακέτο fuel pass για τα νοικοκυριά, ως μέτρο «ανακούφισης».

Στο οικονομικό επιτελείο δεν συζητούνται επί του παρόντος μέτρα που θα μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικά, όπως για παράδειγμα η προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Το κόστος δανεισμού

Έτσι, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει μία νέα οικονομική κρίση με ένα νέο πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συνολικά το “πακέτο” στήριξης για τα μέτρα στήριξης διαμορφώνεται στα 800 εκατ. ευρώ). Να σημειωθεί ότι τα διαθέσιμα του Δημοσίου στο τέλος του 2025 είχαν διαμορφωθεί στα 39,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος δανεισμού στην παρούσα διεθνή οικονομική συγκυρία είναι αυξημένο και για την Ελλάδα.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό διάγραμμα, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς έφτασε να ξεπεράσει ακόμη και το 4% το τελευταίο δίμηνο, όταν στις 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή μία μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, διαμορφωνόταν στο 3,27%.

Το δημόσιο χρέος της χώρας σε απόλυτους αριθμούς παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στα 362,8 δισεκατομμύρια ευρώ και για το 2026 οι δανειακές ανάγκες της χώρας, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό, αναμένεται να διαμορφωθούν στα 13 δισ. ευρώ, αισθητά αυξημένος από τα προηγούμενα χρόνια που ήταν περί τα 8 δισ. ευρώ.

Ζητούμενο είναι πλέον ποια θα είναι η χρονική διάρκεια του πολέμου και του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ, που προκαλούν την οικονομική κρίση παγκοσμίως.

Και όλα τα παραπάνω βέβαια, με τα μάτια στραμμένα στην επόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στο αν αποφασίσει να κρατήσει τα επιτόκια σταθερά ή να τα αυξήσει.

Διότι μία αύξηση στα επιτόκια δανεισμού θα επηρέαζε αρνητικά τα χιλιάδες νοικοκυριά που αποπληρώνουν στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.