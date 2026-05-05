Συνεχίζεται ο εφιάλτης του Χρήστου Σαμφώνη, του περιπτερά στη Γαστούνη, της Ηλείας, ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού. Σήμερα (5/5/2026), τα ξημερώματα, άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο νέο κατάστημα που ετοίμαζε να ανοίξει.

Οι δράστες φέρονται να έσπασαν την πρόσοψη του καταστήματος, χρησιμοποιώντας παγκάκι, να μπήκαν στο εσωτερικό και στη συνέχεια να έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Στη Γαστούνη βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο ίδιος επαγγελματίας είχε ζήσει πριν από δύο περίπου μήνες έναν άλλο εφιάλτη.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026, ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί στο περίπτερό του, μετά από περιστατικό με ανήλικο που φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ο περιπτεράς, ο γιος του και ένας πολίτης ακόμη που προσπάθησε να παρέμβει, δέχτηκαν χτυπήματα, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο περίπτερο. Ακολούθησαν συλλήψεις και προσαγωγές, ενώ οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Μετά το περιστατικό εκείνο, ο επαγγελματίας είχε αποφασίσει να κατεβάσει ρολά στο περίπτερο, δηλώνοντας ότι φοβάται για την οικογένειά του και ότι δεν άξιζε πλέον να συνεχίσει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Και ενώ όλα έδειχναν πως επιχειρούσε να κάνει μια νέα αρχή, ήρθε το χτύπημα στο νέο κατάστημα που ετοίμαζε.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.