Η Ζωή Παπαδοπούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να έρθει στον κόσμο η κόρη της, Βαλέρια.

Αρχικά, η Ζωή Παπαδοπούλου είπε: «Η σχέση που έχουμε με την κόρη μου, Βαλέρια, είναι πάρα πολύ δυνατή και πολύ ζεστή και έντονη. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα να είσαι γονιός, και το πιο όμορφο. Είναι αυτές οι στιγμές ευτυχίας που νιώθω ότι είναι τόσο μεγάλη, δε μπορείς να την περιγράψεις αυτή την ευτυχία».

Στη συνέχεια, η ίδια πρόσθεσε: «Είχα δυο αποβολές. Και οι δυο εγκυμοσύνες είχαν έρθει φυσικά. Στη δεύτερη αποβολή, επειδή είχα ακούσει και καρδιά, εκεί είχα πει ότι δε θέλω να το ξαναδούμε. Αποφασίσαμε με τον σύζυγό μου να είμαστε δυο αγαπημένοι συνοδοιπόροι, να ταξιδεύουμε, αφού δεν ήρθε το παιδί. Μετά από τρεις εβδομάδες έμεινα έγκυος.

Όταν πήραμε την απόφαση να μην προχωρήσουμε, έφυγε από πάνω μου το άγχος και το βάρος και συνέβη. Θέλω να πω σε όλες τις οικογένειες, τις γυναίκες, τα ζευγάρια, ότι αν έρθει ένα παιδί, είναι πολύ μεγάλο δώρο, δε το συζητώ. Αν δεν έρθει όμως, η σχέση του ζευγαριού είναι πολύ μεγάλο πράγμα, χρειάζεται να δώσεις βάση εκεί.

Μέχρι να γεννηθεί η κόρη μου είχα άγχος. Ειδικά τους πρώτους μήνες, είχα φόβο μήπως συμβεί το ίδιο που είχε συμβεί στις προηγούμενες εγκυμοσύνες».

Η Ζωή Παπαδοπούλου είναι παντρεμένη με τον Θοδωρή Πλεμμένο και απέκτησαν την κόρη τους το Νοέμβριο του 2022.

