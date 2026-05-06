Με μια άκρως εντυπωσιακή πρεμιέρα υποδέχτηκε την Πρωτομαγιά ο Κώστας Καραφώτης στο «Ελλάδος Εικόνες».

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης που έδειξε πως βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της καλλιτεχνικής του πορείας, παρουσίασε ένα φρέσκο και ανανεωμένο πρόγραμμα και ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του, δημιουργώντας το αδιαχώρητο στο «Ελλάδος Εικόνες».

Με την προσωπική του καλλιτεχνική σφραγίδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο χαρίζει στο κοινό μοναδικές στιγμές διασκέδασης.

Τον τραγουδιστή αποθέωσαν και δύο ταλαντούχοι και δημοφιλείς ηθοποιοί, ο Νίκος Γκέλια, που μόλις ξεκίνησε τα γυρίσματα για τη νέα μίνι σειρά του MEGA «Άγιος Ιωσήφ» (ενώ εμφανίστηκε και στον «Άγιο Έρωτα») αλλά και η Αντιγόνη Μακρή, που έχει μια εκπληκτική παρουσία στον «Άγιο Έρωτα» στον Alpha. Μάλιστα, η ηθοποιός διασκέδασε με την ψυχή της, χορεύοντας συνεχώς στα τραγούδια, ακόμη και τσιφτετέλι, με το μαγαζί να την αποθεώνει!

Τα φλας έπεσαν και στον τραγουδιστή Δημήτρη Κανέλλο, τον οποίο ο Κώστας Καραφώτης χαιρέτησε θερμά!

Τη βραδιά απόλαυσαν και γνωστοί δημοσιογράφοι όπως η Ελισάβετ Νικολαΐδου, η Σπυριδούλα Τριάντου, ο Ηλίας Μαραβέγιας με τον σύζυγό του και γνωστό ενδυματολόγο, Γιάννη Κλημάνογλου, η Πένυ Καβέτσου, η Μαρία Ανδρέου, ο Κωνσταντίνος Τσακίρης, ο Γιώργος Νικολάιδης, ο Σάββας Γουλόπουλος, και ο Δημήτρης Γκοσμάνης.

Τον Κώστα Καραφώτη και το «Ελλάδος Εικόνες» επέλεξε και μια μέλλουσα νύφη, που έκανε το bachelorette της με τις κολλητές της, ενώ στο δεύτερο πρόγραμμα του καλλιτέχνη το κέφι έφτασε στα ύψη, με αιθέριες υπάρξεις να χορεύουν πάνω στα τραπέζια.

Ο χαμός που επικράτησε στην πρεμιέρα ήταν μόνο η αρχή, με τον Κώστα Καραφώτη να αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως ξέρει να ξεσηκώνει το κοινό και να δημιουργεί βραδιές που μένουν αξέχαστες.