Φωτιά στη σκηνή της Eurovision έβαλε η Antigoni Buxton με την πρώτη της πρόβα για την Κύπρο στο Stadthalle της Βιέννης. Η τραγουδίστρια παρουσίασε το “Jalla” με ένα άκρως δυναμικό concept, στο οποίο πρωταγωνιστεί ένα τεράστιο τραπέζι-διάδρομος. Φορώντας μια εντυπωσιακή λευκή δημιουργία με στρας και δαντέλα, η Antigoni χόρεψε πάνω στο τραπέζι περιτριγυρισμένη από φλόγες, ενώ το σκηνικό πλαισιώνεται από μια πολυπληθή ομάδα χορευτριών που δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε μετά την πρόβα της, η Antigoni Buxton δήλωσε πως νιώθει ευλογημένη για αυτή την εμπειρία: «Είμαι η Antigoni, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα, βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά. Σας το είπα ότι θα χορέψουμε στα τραπέζια. Νιώθω πολύ ευλογημένη», είπε.

Η τραγουδίστρια αναμένεται να διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision, στις 14 Μαΐου, στην όγδοη θέση.

