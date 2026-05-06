Περίπου 30 φοιτητές συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στην Ηρώδου Αττικού. Οι φοιτητές πραγματοποιούσαν παρέμβαση για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Τότε, όπως φαίνεται και από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία προχώρησε σε επίθεση των φοιτητών που βρίσκονταν στο σημείο.

 

 

 

Σε δήλωσή του ο Άγγελος Θωμόπουλος, εκπρόσωπος του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, τόνισε τα εξής:

«Λέμε και το ξεκαθαρίζουμε στον πρωθυπουργό. Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 θα μας βρουν απέναντι. Δεν θα ανεχτούμε να βάλουν δίδακτρα στις σπουδές μας, να τσακίσουν τα πτυχία μας, να ανοίξουν ένα σωρό ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σήμερα τους το κάνουμε ξεκάθαρο».

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχουν γίνει προσαγωγές.

Υπενθυμίζεται ότι την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 13 Μαΐου, είναι προγραμματισμένες οι φοιτητικές εκλογές.

 

