Το Lesvosnews.gr επανέρχεται μετά την πανδημία και τα όποια προβλήματα προέκυψαν από αυτή και οργανώνει και πάλι το «Μυτιληνιό Τραπέζι» σε δημοσιογράφους της Αθήνας για την προβολή της Λέσβου επάνω στο σαλόνι του πλοίου «Νήσος Ρόδος» την Κυριακή 17 Μαϊου στις 11:00 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά!!!

Είναι μία πρωτοβουλία του Γιάννη Συνάνη που είχε στηριχθεί και θα στηριχθεί και πάλι από την εταιρεία της ATTICA GROUP και των στελεχών της και η οποία είχε αποδώσει ενθαρρυντικά αφού Λέσβιοι δημοσιογράφοι, τηλεοπτικά κανάλια, αλλά και συνάδελφοι του Γιάννη Συνάνη ενέδωσαν στις προτάσεις του και κάλυψαν με εκτενή ρεπορτάζ όλα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Έτσι λοιπόν η εκδήλωση αυτή θα επαναληφθεί και πάλι την Κυριακή17 Μαϊου και έχουν κληθεί να παραβρεθούν πολλοί επώνυμοι και όχι μόνο Λέσβιοι δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι τηλεοπτικών ΜΜΕ και όχι μόνο.

Προσκλήσεις έχουν σταλεί και σε τοπικούς «άρχοντες» των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Όλοι θα έχουν την τύχη να γευτούν τοπικές νησιωτικές γεύσεις ενώ θα υπάρχει και πρόγραμμα με παραδοσιακή μουσική και τοπικά χορευτικά παραδοσιακά συγκροτήματα.

Η εκδήλωση θα καλυφθεί με LIVE συνδέσεις και ρεπορτάζ στα Αθηναϊκά ΜΜΕ

Δείτε σχετικά βίντεο από τις προηγούμενες εκδηλώσεις: