Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Η ιδέα που είχαν οι επικεφαλής της Citroen Ελλάς για το πρόγραμμα «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITROËN» ήταν εξαιρετική. Πρώτον γιατί σε αρκετούς ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων δόθηκε το κίνητρο να αποσύρουν με δελεαστικούς όρους τα ρυπογόνα αυτοκίνητά τους και δεύτερον γιατί τονώθηκε η αγορά στα ηλεκτρικά Ι.Χ.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη αφού οι τιμές για τα ηλεκτρικά οχήματα ήταν δελεαστικές. Το πρόγραμμα Απόσυρσης της Citroen προσφέρει εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές για την απόκτηση νέων μοντέλων, συνδυάζοντας σημαντικό όφελος από την απόσυρση παλαιού οχήματος με χαμηλό κόστος χρήσης, καθιστώντας την μετάβαση σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο πιο προσιτή από ποτέ.

Οι επικεφαλής της εταιρίας βλέποντας την ανταπόκριση του κόσμου αποφάσισαν να παρατείνουν για έναν ακόμη μήνα (θα είναι και ο τελευταίος) το επιτυχημένο πρόγραμμα της απόσυρσης. Έτσι δίνεται η ευκαιρία για λίγες ακόμη ημέρες (μέχρι το τέλος Μαΐου) να εκμεταλλευτούν όσοι επιθυμούν τη συγκεκριμένη εμπορική πολιτική.

Η απόφαση για την παράταση έρχεται ως άμεση ανταπόκριση στο αυξημένο ενδιαφέρον και στα πολλαπλά αιτήματα των πελατών, που ανέδειξαν το πρόγραμμα ως μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικές ενέργειες της μάρκας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του προγράμματος στην ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, καθώς καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση των παραγγελιών για ηλεκτρικά οχήματα τους τελευταίους μήνες. Η δυναμική αυτή επιβεβαιώνει τον πρωτοποριακό ρόλο της Citroёn, η οποία πρώτη προσέφερε ηλεκτρικά αυτοκίνητα ευρωπαϊκής σχεδίασης και κατασκευής σε πραγματικά προσιτές τιμές, με πρωταγωνιστές τα νέα ë-C3 και ë-C3 Aircross, που συγκέντρωσαν τη μερίδα του λέοντος του ενδιαφέροντος.

Η συγκεκριμένη εμπορική πολιτική με το όφελος απόσυρσης αφορά το σύνολο της επιβατικής γκάμας της Citroёn, σε θερμικές, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης, με έμφαση στην οικονομία, την άνεση και τη βιωσιμότητα.

Η ελληνική εταιρία προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη τη γκάμα των επιβατικών της μοντέλων.