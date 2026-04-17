Για τους κινδύνους που ενέχει η ανεξέλεγκτη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης προειδοποίησε ο Πάπας Λέων, συνδέοντας παράλληλα την τεχνολογική ανάπτυξη με τις περιβαλλοντικές πιέσεις που προκαλεί η αυξημένη ζήτηση για πρώτες ύλες.

Συγκεκριμένα ο Ποντίφικας έκανε λόγο για τον κίνδυνο η Τεχνητή Νοημοσύνη να χρησιμοποιείται ως εργαλείο ενίσχυσης «της πόλωσης, των συγκρούσεων, των φόβων και της βίας», ενώ κατήγγειλε και «τις περιβαλλοντικές καταστροφές» που σχετίζονται με τη «φρενήρη κούρσα» για τις σπάνιες γαίες, απαραίτητες για την κατασκευή σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών.

Μιλώντας στο καθολικό πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αφρικής στο Γιαουντέ, στο Καμερούν, υπογράμμισε ότι η πρόκληση που εγείρουν τα νέα αυτά συστήματα είναι βαθύτερη από όσο φαίνεται.

«Η πρόκληση που θέτουν αυτά τα συστήματα είναι βαθύτερη απ’ όσο φαίνεται: δεν αφορά μονάχα τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά τη σταδιακή αντικατάσταση της πραγματικότητας από την προσομοίωσή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.