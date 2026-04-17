Με τις ρόδες στον αέρα, κατέληξε λεωφορείο που ανετράπη στον δρόμο που οδηγεί στην Ανώπολη.

Πρόκειται για μεσαίου μεγέθους λεωφορείο του ΚΤΕΛ που πραγματοποιεί εσωτερικό δρομολόγιο, τοπικά στην περιοχή. Το συγκεκριμένο λεωφορείο χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά μαθητών αλλά αυτές τις μέρες λόγω εορτών του Πάσχα δεν εκτελεί σχολικά δρομολόγια.

Επισήμως δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ και οι Αρχές ενημερώθηκαν το απόγευμα.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι αιτίες του ατυχήματος ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι τοπικά έγινε λόγος ακόμα και για την πιθανότητα να ανέτρεψαν το όχημα, οι ισχυρότατοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή από χθες με πολύ ισχυρές εντάσεις, «σηκώνουν πέτρες», προκαλώντας αρκετά προβλήματα.

Όπως τόνισε στο Flashnews ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός, «Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχουν προκληθεί ζημιές αλλά και εκτεταμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Χθες έγινε στην περιοχή μπλακ άουτ. Σήμερα παραμένει το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Κομιτάδων καθώς ο αέρας έριξε ολόκληρο στύλο, ενώ στην Ανώπολη και το Λουτρό έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν τοπικά προβλήματα. Τέλος, πρόβλημα αντιμετωπίζει η Αγία Ρουμέλη που δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης λόγω ανέμων».

