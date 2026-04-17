Στην εξάρθρωση συμμορίας, η οποία έκλεβε μοτοσικλέτες, τις αποσυναρμολογούσε και στη συνέχεια πουλούσε μέρη τους ως ανταλλακτικά, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, με τη συνδρομή συναδέλφων τους από την Αιδηψό.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις τριών ημεδαπών, ηλικίας, 17, 33 και 36 ετών, μέλη της συμμορίας, στις περιοχές του Πειραιά και της Αιδηψού και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για διακεκριμένες κλοπές και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε βάρος των γονέων του ανηλίκου μέλους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας του.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι κινούμενοι με όχημα, τύπου mini van, αφαιρούσαν δίκυκλα από διάφορες περιοχές της Αττικής και τα μετέφεραν σε αποθήκη στην περιοχή του Πειραιά, όπου τα απέκρυπταν για λίγες ημέρες, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους, μέσω τυχόν συστημάτων γεωεντοπισμού.

Στη συνέχεια, μετέφεραν τα οχήματα σε χώρο που διέθεταν σε υπόγειο πολυκατοικίας, αποσυναρμολογούσαν τις μοτοσυκλέτες, με ειδικό για το σκοπό αυτό εξοπλισμό, και διέθεταν προς πώληση τα ανταλλακτικά τους.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στην κατοχή τους και στα σπίτια τους

Μετά από έρευνα στην κατοχή και στις οικίες τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

• 2 κλεμμένες μοτοσυκλέτες και σκελετός από κλεμμένη μοτοσυκλέτα,

• 30 γραμμάρια κοκαΐνης,

• ζυγαριά ακριβείας,

• το χρηματικό ποσό των 950 ευρώ,

• 2 περούκες που χρησιμοποιούσαν για να δυσχεράνουν την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους,

• ειδικός εξοπλισμός για την αποσυναρμολόγηση των οχημάτων,

• πλήθος εξαρτημάτων μοτοσυκλετών,

• πινακίδες κυκλοφορίας και

• 3κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον κατασχέθηκε το «επιχειρησιακό» τους βαν, καθώς και αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις λοιπές μετακινήσεις τους και για κατοπτεύσεις των χώρων, προτού διαπράξουν την κλοπή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.