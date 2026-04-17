Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 17 Απριλίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…



1. Ζούγκλα



Το «Bold» πρέπει να είναι η Εξαίρεση και όχι ο Κανόνας,

πρωτευόντως για να μη γίνεται κουραστική η Ανάγνωση

και -συνεπαγωγικώς- για να αποφεύγεται το ενδεχόμενο

να αισθανθούν οι αποδέκτες τού κειμένου ότι προσβάλλουμε τα κριτήριά τους

και πως αμφισβητούμε τη δυνατότητά τους να αξιολογούν τα δεδομένα,

ενώ συνάμα αυξάνονται οι πιθανότητες

να εισέλθουν σε μία αντίληψη αμφισβήτησης μέσω τής σκέψης

«Γιατί δεν έχει επισημανθεί κι αυτή η φράση;

Αφού είναι εξ ίσου σημαντική για την εξέλιξη τής υπόθεσης…».

2. S.DN.A.



Μόλις μία ημέρα μετά τον θάνατο τού Μιρτσέα Λουτσέσκου,

μόλις μία ημέρα αφ’ ότου έχει φύγει από τη ζωή ο πατέρας τού προπονητή τού Π.Α.Ο.Κ.,

μπαίνει σε τίτλο άρθρου η πομπώδης και παντελώς άκαιρη φράση «Ο… do or die ΠΑΟΚ»

(και δη, στην ίδια πρόταση με τον θανόντα).

Πρόκειται για ανάλγητη μεγαλοστομία, για απαράδεκτο timing,

για αχταρμά αισχίστου είδους, για παντελή απουσία ενσυναίσθησης.

3. iefimerida



1) Ακόμη μία πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» έχει ενσκήψει προσφάτως,

με τη (διαχωριστική) Παύλα να κολλάει στη λέξη που βρίσκεται αριστερά ή δεξιά της.

2) Στη φράση «Από που μας έρχεται το έθιμο» υπάρχουν δύο λάθη:

το «πού» είναι τοπικό επίρρημα και υποχρεωτικώς παίρνει τόνο,

το «μάς» θέλει επίσης τόνο διότι έχει αναφορική και όχι κτητική σημασία.

3) «της ημέρες» (άνευ σχολίου).

4) Η Δημοσιογραφία οφείλει να ξέρει ποιες πληροφορίες δεν εμπίπτουν στη «Μαζική Γνώση»

και να προβαίνει -όποτε απαιτείται- στις επιβεβλημένες διευκρινίσεις.

Εν προκειμένω, λοιπόν,

θα έπρεπε εντός παρενθέσεων να υπήρχαν οι δέουσες επεξηγήσεις

για τούς -ως επί το πλείστον- άγνωστους όρους «φουνάρες» και «μπαλοταρίσματα»

(οι «φουνάρες» είναι οι φωτιές που ανάβονται για να καεί το ομοίωμα τού Ιούδα

και τα «μπαλοταρίσματα» είναι οι «μπαλωθιές», οι πυροβολισμοί που ρίχνονται στον αέρα,

συνοδεύοντας την καύση τού ομοιώματος τού Ιούδα,

αλλά και εν γένει κάθε πανηγυρική πασχαλινή διαδικασία).

5) «…υπάρχουν και περιπτώσεις σε άλλες περιπτώσεις…»;

Όντως, υπάρχουν και περιπτώσεις, που δεν είναι ίδιες όλες οι περιπτώσεις,

οπότε κρίνουμε τις περιπτώσεις ανάλογα με τις περιπτώσεις.

Βεβαίως, πάντα κρίνουμε την κάθε περίπτωση κατά περίπτωση,

ώστε να μην ευνοήσουμε κάποια περίπτωση εις βάρος άλλης περίπτωσης,

χωρίς όμως να περιπτωσιολογούμε ασχολούμενοι διαρκώς με περιπτώσεις.

4. Yupiii



1) Φήμες λένε ότι ο Αϊβάζης έχει χωρίσει κι από τα Διαλυτικά

(καιρός γαρ εγγύς που θα δούμε και την απλοποίηση «Εβάζης»).

2) Αντί να είναι μεγάλα τα μηδενικά και πεζό το «s», βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο,

ενώ ταυτοχρόνως η Απόστροφος έχει αντικατασταθεί από την Οξεία.

Όταν αναφερόμαστε σε δεκαετίες,

η σωστή συντόμευση είναι «00’s», «90’s», «80’s», και ούτω καθ’ εξής.

5. Skai



1) Επαναλαμβάνω..:

Ακόμη μία πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» έχει ενσκήψει προσφάτως,

με τη (διαχωριστική) Παύλα να κολλάει στη λέξη που βρίσκεται αριστερά ή δεξιά της.

2) Η φράση «Όλο το χρονικό» είναι φλυαρία, είναι πλατειασμός, είναι μπούρδα.

Ο όρος «Χρονικό» πρεσβεύει εξ ορισμού την Καθολικότητα,

οπότε δεν χρειάζεται την οποιανδήποτε φαιδρή «διευκρίνιση»

(λες και υπάρχει «μισό χρονικό» ή «έν’ τέταρτο τού χρονικού»).

3) Βάσει των γλωσσολογικών εισηγήσεων,

προτείνεται να εξαιρείται το Αρσενικό Γένος από τον γνωστό κανόνα με την κατάληξη «-ν»,

ώστε να αποφεύγεται η ουδετεροποίησή του.

Ως εκ τούτου, προτιμάται η μορφή «στοΝ χώρο» και όχι «στο χώρο».

6. You Weekly



1) «Μου κάνε…» (άνευ σχολίου).

2) Όταν μεταφέρεται μία φράση και εν γένει ένας διάλογος από κάποιο άτομο,

πρέπει να υπάρχουν εισαγωγικά εντός των ήδη υπαρχόντων εισαγωγικών,

ώστε -και νοηματικώς, και αισθητικώς- να διατηρείται υψηλός ο συντακτικός πήχυς.

Άρα..: «Μού κάνει ένα νόημα (ότι) “Πρέπει να μιλήσω στο τηλέφωνο…”.».

3) Το «σχολίασε» και το «συμπλήρωσε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

4) Το «καρέ-καρέ» -όπως κάθε επαναλαμβανόμενη λέξη- απαιτεί Ενωτικό

(καρέ-καρέ, μάνι-μάνι, άρον-άρον, τσάκα-τσάκα, και ούτω καθ’ εξής…).

5) Λοιπόν…

Εσύ που έγραψες το έκτρωμα «Υφυπουρφός πατά τω πρωθυπουργό»,

αν έχεις έστω και ψήγμα τσίπας,

θα πρέπει αμέσως να εγκαταλείψεις τη Δημοσιογραφία και να επιστρέψεις στο Δημοτικό.

α) «Υφυπουρφός» (αντί «Υφυπουργός»)

β) «πατά» (αντί «παρά»)

γ) «τω πρωθυπουργό» (Διασυρμός τής Δοτικής)

δ) Εφ’ όσον γράφτηκε ο Υφυπουργός με κεφαλαίο,

πρέπει -βάσει ιεραρχίας- να γραφτεί οπωσδήποτε και ο Πρωθυπουργός με κεφαλαίο.

7. Espresso



1) Τα προσωνύμια πρέπει να μπαίνουν σε εισαγωγικά

(«Με λένε “Τέιλορ Σουίφτ” της Κυψέλης» ή «Με λένε “Τέιλορ Σουίφτ της Κυψέλης”»).

2) Άσχετα δημοσιογραφοειδή,

η Αθηναΐς -όπως και η Άλκηστις, η Άρτεμις, η Αμαρυλλίς- πρέπει να κλίνεται.

Άσχετα δημοσιογραφοειδή,

η Γενική είναι «τής Αθηναΐδος/Αθηναΐδας».

3) Τα άσχετα δημοσιογραφοειδή νομίζουν πως αποκτούν πρόσβαση στη Λογιότητα

όταν χρησιμοποιούν -για συνεντεύξεις- το «παραχωρώ» αντί τού «δίνω».

Πού να ξέρουν και πού να καταλάβουν τις κομβικές εννοιολογικές διαφορές των δύο ρημάτων.

8. Gazzetta



1) Όταν αναφερόμαστε σε παγιωμένο δίπολο,

είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε το Ενωτικό ή τον σύνδεσμο «και»

(«Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός» ή «Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός»).

2) Τι γυρεύουν τα αποσιωπητικά στη φράση «Ό,τι έσπειραν, θα… θερίσουν!»;

Νομίζεις ότι είπες κάποια εξυπνάδα;

Νομίζεις ότι κάθε μεταφορά θέλει αποσιωπητικά;

3) Η διατύπωση «αιώνιους αντιπάλους» συνιστά συντακτική ασυνέπεια,

καθώς οι δύο λέξεις δεν είναι τονισμένες στην ίδια συλλαβή

(η μεν σημειολογεί στη Δημοτική, η δε στην Καθαρεύουσα).

Ως εκ τούτου,

οι σωστές επιλογές είναι «αιώνιους αντίπαλους» (τονισμός στην Προπαραλήγουσα)

και «αιωνίους αντιπάλους» (τονισμός στην Παραλήγουσα).

4) «τη συνολική» και όχι «την συνολική», «τη Βαλένθια» και όχι «την Βαλένθια».

5) «…αποτελεί αποτελεί ηχηρή αποκαθήλωση…» (άνευ σχολίου).

6) «μόλις μία στροφή» και όχι «μία μόλις στροφή»

(το «μόλις» προσδιορίζει τη «μία» και όχι τη «στροφή»),

«μόνο μία χτυπητή αρνητική έκπληξη» και όχι «μία μόνο χτυπητή αρνητική έκπληξη»

(το «μόνο» προσδιορίζει τη «μία» και όχι τη «χτυπητή»).

7) Η «Euroleague» είναι ονομασία διοργάνωσης και θέλει εισαγωγικά.

8) Το επίρρημα «φυσικά» εμφανίζεται καταχρηστικώς σε θέματα που δεν αφορούν (σ)τη Φύση.

9) «Play-Offs» ή «Play Offs» (και όχι «playoffs»).

10) Η φράση «κατά την ταπεινή μου άποψη» είναι σεσημασμένη αποκρουστική μαλακία.

Ο «Αυτο-Προσδιορισμός τής Ταπεινότητας» είναι ένα αποκρουστικό συνονθύλευμα,

το οποίο αποτελείται από Ξιπασιά, Γλοιωδία, Υπουλία, Υποκρισία, Δηθενιά.

Η ταπεινότητα κάθε ανθρώπου κρίνεται και ετυμηγορείται από τούς άλλους ανθρώπους,

η Ταπεινότητα είναι παράλληλη ευθεία με την αυτο-σύστασή της.

11) Τερατουργηματικοί οι ενικοπληθυντικοί «αγώνα (ες)» και «το (α) ματς θα γίνουν».

Οι σωστές μορφές είναι «αγώνα/αγώνες», «αγώνα,-ες»

και «το/τα ματς θα γίνουν», «το,-α ματς θα γίνουν».

12) Τα Σημεία Στίξης υφίστανται φριχτή πολτοποίηση,

κόμματα υπάρχουν εκεί που δεν πρέπει να υπάρχουν,

κόμματα δεν υπάρχουν εκεί που πρέπει να υπάρχουν,

διπλές παύλες με κενά εκατέρωθεν,

διπλές παύλες που δεν υπάρχουν εκεί που πρέπει να υπάρχουν,

διπλές παύλες που αντικαθιστούν την Άνω Τελεία και την Παρένθεση.

Κείμενο ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ.

9. Mens’ House



1) Σε επίπεδο γλωσσικής αισθητικής,

συνήθως δεν είναι ωραίο να τελειώνουν οι προτάσεις

με λέξεις που βρίσκονται στη Γενική ή στην Αιτιατική,

αλλά και στα δεύτερα/τρίτα ρηματικά πρόσωπα.

Εν προκειμένω, είναι δεκτή η διατύπωση «Μια ατάκα αρκεί»

(αν και θα έπρεπε -βάσει τής αναφοράς στο συγκεκριμένο ον-

να αποφευγόταν η «ατάκα» που είθισται να διαθέτει θετικό πρόσημο

και να είχε προτιμηθεί η «φράση» που φέρει ουδετερότητα/αποστασιοποίηση),

όμως οι προτάσεις «…όσα πρέπει να ξέρεις για εκείνον» και «…το κόμμα στο οποίο ανήκει.»

είναι χαμηλού επιπέδου λογοτεχνικώς.

2) Το «College of Southeastern Europe» είναι ονομασία ιδρύματος και θέλει εισαγωγικά.

3) Το ρήμα «επιδέχομαι» συντάσσεται με Αιτιατική («δεν επιδέχεται καν διαφωνία»).

4) «…ο Μακάριος Λαζαρίδης κινείται έτη φωτός μακριά, ως συμπεριφορά,

απ’ τον πολιτικό πολιτισμό που κάποτε έκανε σημαία το κόμμα στο οποίο ανήκει.».

Διορθώνω ποικιλοτρόπως..:

«…ο Μακάριος Λαζαρίδης -σε θέματα συμπεριφοράς-

υπολείπεται έτη φωτός τού πολιτικού πολιτισμού που κάποτε έκανε σημαία το κόμμα του.».

10. The Toc



Μάθετε να είστε ακριβείς στις λέξεις σας

(ιδιαιτέρως, όταν πρόκειται για συμβάντα με τεράστια βαρύτητα).

Ο νεαρός δράστης εσκότωσε οκτώ παιδιά κι έναν καθηγητή,

το ρήμα «πυροβολώ» δεν σημαίνει a priori «σκοτώνω»,

τα θύματα των πυροβολισμών ήταν συνολικώς δεκάδες,

αφού -εκτός από τα εννέα εκτελεσμένα άτομα- υπήρξαν και πολλοί τραυματίες.

Επιπροσθέτως, μάθετε πού να βάζετε και πού να μη βάζετε κόμμα,

διότι τα Σημεία Στίξης ορίζουν/κατευθύνουν την Ανάγνωση.

11. Instanews



1) Όταν ουσιαστικό/επίθετο λειτουργεί ως προσδιορισμός σε έτερο ουσιαστικό/επίθετο,

επιβάλλεται να χρησιμοποιείται το Ενωτικό («φύλακας-άγγελος»).

2) Αντί για το δέον Ενωτικό («ποσοστό-εφιάλτης»),

βλέπουμε μία μονόπαντη παύλα που πάει και κολλάει στην πρώτη λέξη.

Εν κατακλείδι, έχουμε το «“Βατερλό” τού Ενωτικού».

12. Newsit



1) Το «G.N.T.M.» είναι αρκτικόλεξο και ονομασία εκπομπής, οπότε θέλει τελείες και εισαγωγικά

(εισαγωγικά θέλει και το «My Style Rocks»).

2) Εχάθησαν προσωρινώς τα διαλυτικά τού «Μαΐου», αλλά ευτυχώς ευρέθησαν λίγο πιο κάτω.

3) «Το “My Style Rocks” μού άφησε…» και όχι «…μου άφησε…»

(το «μού» θέλει τόνο, διότι έχει αναφορική και όχι κτητική σημασία).

4) Το «πρόσθεσε» είναι Προστακτική, το «προσέθεσε» είναι Αόριστος.

5) Στη φράση «απ’ ό,τι ξέρω»,

το «ό,τι» είναι αντωνυμία και όχι σύνδεσμος, οπότε επιβάλλεται η Υποδιαστολή.

13. Έθνος



Μέσα στον ορυμαγδό τής ακατάσχετης δημοσιογραφικής πανηλιθιότητας,

έρχεται ένας εμπνευσμένος άνθρωπος να μάς φτιάξει τη διάθεση.

Μητροπάνος και «Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ».

Εύγε, άνθρωπε!

14. Lady Like



Η Προσφώνηση πρέπει -ανάλογα και με την εκάστοτε θέση της- να συνοδεύεται από κόμμα(τα).

Συνυπολογίζοντας δε, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με τίτλο εκπομπής (podcast),

χρειάζονται και εισαγωγικά.

Άρα..: «Άκου, Μάνα».

15. Κουτί τής Πανδώρας



Πέρα από το γεγονός ότι το «επιχείρησε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος,

πέρα κι από τη χρεία -βάσει τής καθολικότητας και τής έμφασης-

να είχαν γραφτεί με κεφαλαία η Δημοσιογραφία, η Αντιπολίτευση, αλλά και το Παρακράτος,

στέκομαι στη λέξη «κωλοτούμπα».

Χωρίς ίχνος πουριτανισμού

(τουναντίον,

πρεσβεύω το Αλογόκριτον και γουστάρω πολλές «χυδαίες» λέξεις, με κορυφαία την Καύλα),

δεν είναι τώρα διατύπωση αυτή,

όταν έχουμε να κάνουμε με κείμενο που προσδοκά να εκπέμψει Θεσμικότητα.

Να είμαστε και σοβαροί· μην είμαστε και πλεονέκτες… (που έλεγε κι ο «Ηλίας τού 16ου»).

16. News Break



Δείτε εδώ…

Δείτε τι σκουπίδια σκορπάει το θλιβερό δημοσιογραφοειδές…

Δείτε το «promo» δεξιά…

Το «και» γίνεται «κα».

Tα «ζευγάρια» γίνονται «ζευγάρα».

Δείτε τον υπότιτλο αριστερά…

Η φράση «Τι έγινε» γίνεται «Το έγινε».

Η φράση «τι έρχεται» χωρίζεται με αποσιωπητικά άνευ λόγου και αιτίας.

Τα αποσιωπητικά βλέπουν ένα ερωτηματικό να παρεισφρέει ανάμεσά τους.

Η φράση «τι έρχεται» γίνεται «τι… έρχεσαι».

Η Κατάντια τής Νεοελληνικής Δημοσιογραφίας.

17. News247



Τα συνομιλούντα κράτη -όσο κι αν δεν είναι ενωμένα- απαιτούν Ενωτικό

και όχι (διαχωριστική) Παύλα.

Όμως, διαπιστώνουμε ότι το άτομο που συνέταξε το κείμενο,

διαθέτει «διπλωματική φλέβα» και έφεση στη διατήρηση ισορροπιών,

αφού γράφει στον τίτλο για συνομιλίες «Ισραήλ-Λιβάνου»

και στον πρόλογο για συνομιλίες «Λιβάνου-Ισραήλ».

Όλοι ευχαριστημένοι, η Εκεχειρία είναι εκ των ων ουκ άνευ βεβαία

(ειρωνεύομαι τούς πολεμοχαρείς υπάνθρωπους,

που θυσιάζουν την Ανθρωπότητα για να τονώνουν το αρρωστημένο «εγώ» τους).

18. Tlife



Αδημονούμε για τη στιγμή

που η Katie Holmes θα σάς δείξει ότι το «πώς» παίρνει τόνο αφού είναι τροπικό επίρρημα

και το «(Η Katie Holmes) σού (δείχνει)» παίρνει τόνο διότι έχει αναφορική σημασία.

19. Pro News



Βλέπεις τον ελκυστικό/αβανταδόρικο/clickbait τίτλο

και μπαίνεις αμέσως να διαβάσεις το ταξιδιωτικό οδοιπορικό,

καθώς -λέμε τώρα- φλέγεσαι από περιέργεια για τον προορισμό/σκέτη έκπληξη με το «Νο7».

Και τι αντικρίζεις..;

Αντικρίζεις μία… νουμερία και μισή,

μία ανιστόρητη και κομπογιαννίτικη βλακεία,

μία γελοιωδέστατη τουριστική ξεπέτα που παραπέμπει στην «Εποχή τού Τροχού».

Εκεί, μάλιστα, που σφραγίζεται η Σάχλα,

είναι στα υπόλοιπα «νούμερα» που αναφέρονται από το «νούμερο»,

αφού -μεταξύ άλλων-

υπάρχουν το Αλμπερομπέλο (Ιταλία), η Μπούντβα (Μαυροβούνιο) και το Φόλενταμ (Ολλανδία).

Όμως, σύμφωνα με το «νούμερο», «σκέτη έκπληξη» είναι το Σαράγεβο,

ενώ -αντιθέτως- άπαντες ήμασταν σίγουροι ότι θα υπήρχαν στη 10άδα

το Αλμπερομπέλο, η Μπούντβα και το Φόλενταμ.

Γελάει ο Κόσμος.

20. Enikos



Μόνο ετούτη η στήλη δύναται να επισημάνει και να αναδείξει φαινομενικώς ασήμαντα θέματα

και λεπτομέρειες που περνούν απαρατήρητες στην τεταρτοκοσμική Νεοελληνική Μπανανία.

Προσέξτε, λοιπόν..:

Τι λέει ο τίτλος;

Ο τίτλος κάνει λόγο για «εξωσωματικές»

(με τη δεδομένη σωματική-ψυχολογική επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες

και εν γένει τα ζευγάρια που επιθυμούν διακαώς να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί),

ενώ συνάμα γίνεται αναφορά και σε συζυγική απάτη.

Ας σταθούμε τώρα και στην κατηγορία όπου έχει ενταχθεί αυτή η ανάρτηση:

Ναι, οι «εξωσωματικές» και η συζυγική απάτη προσδιορίζονται ως «Time Out».

Συμπληρωματική Σημείωση:

Το «Φαινόμενο τής Δημοσιογραφικής Αναλγησίας» έχει ακόμη χειρότερη εκδοχή

και κορυφώνεται στο μη περαιτέρω από πάμπολλα «Μέσα Ενημέρωσης»

όταν αποκαλύπτεται ο βιασμός μίας αναγνωρίσιμης γυναίκας.

Εκεί…, έχω διαπιστώσει ιδίοις όμμασιν (και μάλιστα, επανειλημμένως),

ότι ο «Βιασμός τής “Επώνυμης”» εντάσσεται στην κατηγορία «Lifestyle».

Συνειδητοποιείτε τη Σήψη;

Συνειδητοποιείτε τη Σαπίλα;

Μία γυναίκα βιώνει το ακραίο βασανιστήριο που λέγεται «Βιασμός»

και τα αναίσχυντα δημοσιογραφοειδή

-παραδομένα στην «Αναισθησία τής Ειδησεογραφικής Καθημερινότητας»-

πλασάρουν τον Βιασμό ως συνώνυμο με το «Lifestyle».

Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί αυξάνονται οι παρενοχλήσεις, οι βιασμοί, οι γυναικοκτονίες…

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος