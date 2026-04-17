Στη φυλακή θα επιστρέψει ο πρώην αστυνομικός της Βουλής, μετά από την ομόφωνη απόφαση απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, το οποίο τον έκρινε ένοχο για τις πράξεις που του αποδόθηκαν σε βάρος των παιδιών του. Ο ίδιος καταδικάστηκε σε τετράκις ισόβια κάθειρξη, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του κρίθηκε αθώα, κατά πλειοψηφία.

Τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη στον πρώην αστυνομικό – Αθώα η εν διαστάσει σύζυγός του

Ειδικότερα, το δικαστήριο καταδίκασε τον 46χρονο σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη συν 80 έτη κάθειρξη και τρεις μήνες (εκτιτέα τα 25), ενώ επέβαλε και χρηματική ποινή 13.500 ευρώ.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία των δικαστών ο πρώην αστυνομικός της Βουλής βίαζε κατ´ εξακολούθηση τα παιδιά του και τη μητέρα τους. Κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία, πρόκληση ενδοοικογενειακών σωματικών βλαβών και βίας και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία, ενώ αθωώθηκε για το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής.

Αθώα κατά πλειοψηφία (5-2) η μητέρα των παιδιών, λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου, λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος.

Μετά την απαγγελία της απόφασης η 35χρονη είπε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη και πάλι δημόσια». Συγγενείς της που βρισκόντουσαν στην δικαστική αίθουσα ξέσπασαν σε κλάματα

Ο 46χρονος άκουσε την απόφαση χωρίς να αντιδρά. Στη συνέχεια με προτροπή του συνηγόρου του αποχώρησε από τη δικαστική αίθουσα μην περιμένοντας να ακούσει την απόφαση επί της ποινής. Όμως, η πρόεδρος διέταξε να οδηγηθεί ο καταδικασθείς εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου, ώστε να δηλώσει ο ίδιος ότι ο συνήγορός του αποχώρησε και πως δεν έχει κάποιο αίτημα.

Το δικαστήριο απέρριψε την αναγνώριση του ελαφρυντικού του προτέρου σύννομου βίου, το οποίο είχε ζητήσει ο πρώην αστυνομικός.

Καταπέλτης ο εισαγγελέας για τον αστυνομικό της Βουλής και τη σύζυγό του

Νωρίτερα, το πρωί, η εισαγγελική πρόταση για τον πρώην αστυνομικό της Βουλής και την εν διαστάσει σύζυγό του στη δίκη στο Μικτό Δικαστήριο Αθηνών, ήταν να κηρυχθούν και οι δυο ένοχοι

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε στις Αρχές τον Νοέμβριο του 2024 από την πρώην αστυνομικό σε βάρος του συζύγου της, για ιδιαίτερα βαριές πράξεις εις βάρος των παιδιών και της ίδιας. Μετά τη σύλληψη και την προφυλάκιση του άνδρα της ασκήθηκε ποινική δίωξη και σε βάρος της καταγγέλλουσας. Το πρώην ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βιασμό, κατάχρηση ανηλίκων και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν κατ’ επανάληψη και από κοινού.

Τι είχε καταγγείλει η σύζυγος του αστυνομικού

Στην καταγγελία της η πρώην σύζυγος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο πρώην αστυνομικός της Βουλής, την εκφόβιζε διαρκώς :

«Στην Υπηρεσία σας ήρθα σήμερα για να καταγγείλω κάποια πράγματα που συμβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια και δεν τα έχω πει ποτέ σε κανέναν. Από την αρχή της σχέσης μας, το 2008, είχαμε πολλά προβλήματα και σκηνικά ενδοοικογενειακής βίας – λεκτικής, ψυχολογικής, σωματικής, ακόμη και σεξουαλικής κακοποίησης. Κάποια περιστατικά τα είχα καταγγείλει, αλλά μετά από αφόρητες πιέσεις και απειλές αναγκαζόμουν, από φόβο, να ανακαλέσω».

Φρίκη από τη μαρτυρία της 13χρονης κόρης για τον πατέρα

Οι γονείς κατηγορούνται ότι κακοποιούσαν και σεξουαλικά τα παιδιά τους με την μαρτυρία της 13χρονης κόρης για τον πατέρα να προκαλεί φρίκη:

«Μία μέρα έψαχνε ένα πορτοφόλι. Μας κατηγορούσε ότι εμείς το πήραμε και πως έπρεπε να κάτσουμε να το βρούμε. Επειδή μας κατηγορούσε κάθε μέρα, αναγκαστήκαμε να του λέμε ψέματα. Μας βάραγε. Τον αδερφό μου τον έπνιγε σε έναν κουβά με νερό, την μία μου αδερφή την βάραγε με το γκλομπ και με ζωστήρα. Και μένα με χτυπούσε με τον ζωστήρα. Τελικά το πορτοφόλι ήταν σε άλλο σπίτι. Τζάμπα φάγαμε ξύλο»

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει συνολικά έξι παιδιά που βρίσκονται σε δομές ενώ και οι δύο έχουν φύγει από την Ελληνική Αστυνομία με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.