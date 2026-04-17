Με τα… ναρκωτικά στα χέρια πιάστηκε ένας ανήλικος την στιγμή που παρέλαβε ένα δέμα από το εξωτερικό με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Χθες το απόγευμα, ο νεαρός δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η παραλαβή του πακέτου και περιείχε τρία κιλά skunk, ήταν σε γνώση των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών. Όμως ο νεαρός δεν ήταν μόνος του…

«Εν συνεχεία, ο 45χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Κω στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του», σημειώνεται.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο αναμένεται να το κάνουν «φύλλο και φτερό» ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.