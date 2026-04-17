Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 2.300 μονάδων, εν μέσω θετικού κλίματος στα διεθνή χρηματιστήρια και μεγάλης υποχώρησης των τιμών πετρελαίου.

Οι μετοχές αυξάνονται στο απόηχο της είδησης ότι το Ιράν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο για την ενίσχυση της ειρήνης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.309,10 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,50%.

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 3,75%, από αρχές Απριλίου κερδίζει 11,82%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 8,88%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 365,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 52.813.498 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,69%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+5,56%), της Optima Bank (+4,90%), της Elvalhalvor (+4,74%), της Eurobank (+4,40%), της Viohalco (+3,79%), της Πειραιώς (+3,48%) και της Aegean Airlines (+3,09%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,39%), της ΔΕΗ (-2,19%), της Σαράντης (-1,67%) και του ΟΤΕ (-1,54%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.838.440 kai 12.763.174 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 51,56 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 50,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 81 μετοχές, 24 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (+5,88%) και Alpha Bank (+5,56%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-10,40%) και Mermeren (-4,71%).