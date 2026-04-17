Στα 88,68 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου τύπου Μπρεντ, μόλις ανακοινώθηκε η ότι ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ.

Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Άμεση ήταν η αντίδραση των αγορών.

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν κατά περισσότερο από 9% μετά την ανακοίνωση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο, εξαλείφοντας τα κέρδη της εβδομάδας, ενώ το West Texas Intermediate έπεσε κοντά στα 85 δολάρια.

Οι ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς του φυσικού αερίου σημείωσαν πτώση έως και 9,8%, φτάνοντας κοντά στα 38 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών αυξήθηκαν μετά την ανακοίνωση του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones αυξήθηκαν κατά 524 μονάδες ή 1,1%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 διαπραγματεύτηκαν με άνοδο 0,8%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 0,9%.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν απότομη άνοδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 1,16%, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους να κινούνται προς το πράσινο.

Οι αεροπορικές εταιρείες ηγήθηκαν των κερδών, με τις μετοχές της easyJet να σημειώνουν τελευταία άνοδο 6,2% και της Wizz Air

να σημειώνουν τελευταία άνοδο 5%.

Οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτέλεσαν την αξιοσημείωτη εξαίρεση, υποχωρώντας κατά 3% καθώς η είδηση για το άνοιγμα των Στενών επηρέασε τις τιμές του πετρελαίου.

Οι μετοχές της BP υποχώρησαν κατά 4,6% μετά την ανακάλυψη, ενώ οι μετοχές της Shell υποχώρησαν κατά 3,6%.