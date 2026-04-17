Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το σύνολο των πυρηνικών αποθεμάτων του Ιράν που προέκυψαν από τις επιχειρήσεις των βομβαρδιστικών B-2, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία χρηματική συναλλαγή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει συμφωνία με το Ιράν για ανταλλαγή αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, με αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 20 δισ. δολαρίων, τονίζοντας ότι δεν προβλέπεται καμία οικονομική συναλλαγή.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως έχει απαγορευτεί στο Ισραήλ να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

Ειδικότερα ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το Ισραήλ «δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο», προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο «απαγορεύεται από τις ΗΠΑ». «Αρκετά πια», κατέληξε.

Διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν συνδέεται με τον Λίβανο, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ θα εργαστούν ξεχωριστά με τη λιβανέζικη πλευρά για την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται ένα σχέδιο τριών σελίδων για τον τερματισμό του πολέμου, στο οποίο ένα από τα σημεία που συζητούνται προβλέπει ότι η Ουάσινγκτον θα αποδεσμεύσει 20 δισ. δολάρια σε δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, με αντάλλαγμα το Ιράν να παραδώσει το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν θα συναντηθούν πιθανότατα αυτό το Σαββατοκύριακο για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών, με στόχο να ολοκληρώσουν τη συμφωνία.

Οι συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ, πιθανότατα την Κυριακή, σύμφωνα με πηγή του Axios που έχει γνώση των συζητήσεων. Το Πακιστάν έχει ρόλο διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις, με την υποστήριξη της Αιγύπτου και της Τουρκίας πίσω από τα παρασκήνια.