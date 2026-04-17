Σοκ προκαλεί βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ABC και δείχνει έναν Λυκειάρχη να αντιμετωπίζει με θάρρος έναν 20χρονο ένοπλο που εισέβαλε σε σχολείο στην Οκλαχόμα, στις ΗΠΑ και ήταν έτοιμος να ανοίξει πυρ κατά μαθητών.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές ο 20χρονος Βίκτορ Χόκινς φέρεται να εισήλθε στο Λύκειο Pauls Valley με όπλο στις 7 Απριλίου. Ο διευθυντής Κερκ Μουρ τον αδρανοποίησε πριν φτάσουν οι Αρχές στο σημείο, πέφτοντας πάνω του και αποτρέποντας τα χειρότερα, με την τοπική κοινωνία να τον αποκαλεί ως ήρωα για τη γενναία του πράξη.

Ο Λυκειάρχης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, σύμφωνα με ρεπορτάζ του detroitnews, ο Μουρ πυροβολήθηκε στο πόδι και αργότερα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο της περιοχής με ελαφρά τραύματα. Κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας της Οκλαχόμα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις Αρχές, ο Χόκινς είναι πρώην μαθητής του σχολείου, το οποίο βρίσκεται περίπου 60 μίλια νότια της Οκλαχόμα Σίτι. Συνελήφθη επί τόπου και αντιμετωπίζει κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής των πυροβολισμών, με πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο