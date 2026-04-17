Επαφές στο Νέο Δελχί είχε ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών Σουμπραχμανιάν Τζαϊσχανκάρ, με βασικό αντικείμενο την κατάσταση στο μέτωπο και τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ουμέροφ, κατά την επίσκεψή του στην Νέο Δελχί είχε επίσης συνάντηση με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Ινδίας, στο πλαίσιο επαφών για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Όπως αναφέρει, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν τόσο στις εξελίξεις στο πεδίο των επιχειρήσεων όσο και στις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.