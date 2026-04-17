Η Mustang GTD έγινε το ταχύτερο αμερικανικό αυτοκίνητο παραγωγής στο Nürburgring το 2024, ολοκληρώνοντας την απαιτητική γερμανική πίστα σε 6 λεπτά και 57,68 δευτερόλεπτα. Η Ford πίστευε πως υπήρχε περιθώριο για βελτίωση και έτσι επέστρεψε στην Πράσινη Κόλαση πέρυσι για να μειώσει κατά πέντε δευτερόλεπτα το χρόνο, ολοκληρώνοντας την διαδρομή σε 6 λεπτά και 52,07 δευτερόλεπτα.

Λίγο αργότερα όμως, η Chevrolet πήρε τα ηνία καταφέρνοντας με τη νέα ZR1X να σημειώσει χρόνο 6 λεπτά και 49.27 δευτ. Μόλις άκουσε τα νέα, η Ford άφησε να εννοηθεί ότι θα πάρει εκδίκηση, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Jim Farley να λέει στην ομάδα της Corvette το χαρακτηριστικό “game on”.

Τελικά η Ford δεν μπλόφαρε και κατάφερε να ξανακάνει την GTD, το πιο γρήγορο αμερικάνικο αυτοκίνητο που έχει τρέξει ποτέ στην “Πράσινη Κόλαση”. Πιο συγκεκριμένα, η πιο ελαφριά έκδοση GTD Competition, χρειάστηκε μόλις 6 λεπτά και 40.835 δευτ. διαλύοντας το ρεκόρ της ZR1X.

Με την ονομασία Mustang GTD Competition, η extreme έκδοση χρησιμοποιεί μια εξέλιξη του υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα V8 5,2 λίτρων με περισσότερη ισχύ από τους 815 ίππους του στάνταρ αυτοκινήτου. Επιπλέον, διαθέτει νέες ζάντες μαγνησίου, καθίσματα τύπου bucket από ανθρακονήματα και ελαφρύτερα αμορτισέρ για να μειώσει το βάρος, όπως και επιπλέον αεροδυναμικά εξαρτήματα.

Στο βίντεο που ακολουθεί είναι ο “αναγνωριστικός” γύρος του μοντέλου, με τον τεχνικό της Ford Steve Thompson στο τιμόνι, γράφοντας 6 λεπτα και 49 δευτ.. Στον επόμενο γύρο ανέλαβε ο επαγγελματίας οδηγός, σημειώνοντας το χρόνο ρεκόρ.

Να θυμίσουμε πως η Ford κατέχει επίσης το ρεκόρ για το ταχύτερο αμερικανικό αυτοκίνητο πίστα, στο Nordschleife. Το GT Mk IV ολοκλήρωσε πρόσφατα έναν εκπληκτικό γύρο σε 6 λεπτά και 15,97 δευτερόλεπτα, καθιστώντας το το τρίτο ταχύτερο αυτοκίνητο συνολικά μετά το Volkswagen ID. R και την Porsche 919 Hybrid Evo.