Η Λίτσα Πατέρα συνάντησε την κάμερα της εκπομπής «Breakfast at Star» και μίλησε για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα, την πιθανή τηλεοπτική της πορεία, αλλά και την Ελένη Μενεγάκη.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, μια ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με την Ελένη Μενεγάκη φαίνεται πως την ενόχλησε, με αποτέλεσμα να αντιδράσει on camera, απαντώντας με έντονο ύφος.

Αρχικά, η ίδια αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της λέγοντας: «Είμαι πολύ καλά, όπως βλέπεις. Τελείωσα από αυτό το καινούργιο που κάνω, το αγαπώ πάρα πολύ και πιστεύω σε αυτό. Δεν το έχω σκεφτεί να επιστρέψω τηλεοπτικά, πρώτον γιατί δεν έχω κάποια πρόταση και δεύτερον γιατί όταν κάνω κάτι το αγαπώ πραγματικά και θέλω να το εξελίσσω όσο καλύτερα γίνεται».

Σε ερώτηση για το αν θέλει να επιστρέψει η Ελένη Μενεγάκη στην τηλεόραση, απάντησε χαρακτηριστικά: «Πραγματικά λείπει από την τηλεόραση η Ελένη Μενεγάκη. Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ, γιατί την παραδέχομαι πάρα πολύ, από εκεί και πέρα μακάρι να επιστρέψει για να πάρει και πάνω η τηλεόραση γιατί βλέπουμε τον τελευταίο καιρό δεν…όλοι γενικά…ο κόσμος θέλει ανθρώπους. Αλήθεια δεν έχω σκεφτεί να γυρίσω στην πρωινή ζώνη γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθώ να αποδώσω ό,τι καλύτερο μπορώ σε αυτό που κάνω που είναι καινούργιο και δεν το ξέρει ο κόσμος».

Όταν όμως ρωτήθηκε για το αν έχει έρθει σε επικοινωνία με την Ελένη Μενεγάκη, η ίδια αντέδρασε λέγοντας στον δημοσιογράφο με έντονο ύφος: «Και να μιλούσα με την Ελένη Μενεγάκη βρε πουλάκι μου δεν θα στο έλεγα, άντε τώρα! Άντε να μιλήσουμε αληθινά. Και να μιλούσαμε δεν θα στο έλεγα, αν μου πει κάτι θα σε πάρω να σου πω» είπε η γνωστή αστρολόγος.

Govastiletto.gr – Λίτσα Πατέρα: Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήγε στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη